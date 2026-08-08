韓 역사상 이런 저니맨은 없었다, '솔로골의 대가' 윌리안, '6번째 K리그 클럽' 천안시티 전격이적…박진섭 감독과 재회[오피셜]

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 윤진만 기자]박진섭 천안시티 감독과 '저니맨' 윌리안(32)이 6년만에 재회했다.

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이적시장 관계자는 8일, '윌리안이 수원FC를 떠나 천안시티에 새 둥지를 틀었다. 수원FC와 계약을 마무리한 후 자유계약 형태로 이적했다. 발표만 남겨뒀다'라고 밝혔다. 천안시티는 8일 오후 보도자료를 통해 윌리안 영입을 공식 발표했다.

2025년부터 수원FC에서 활약한 윌리안은 지난 6월 7일 천안시티전을 끝으로 두 달째 출전기회를 잡지 못했다. 박건하 수원FC 감독은 윌리안을 전력에서 배제한 상태에서 7월 무패 질주하며 반등했다. 더 이상 윌리안의 자리는 없었다. 올 시즌 출전 기록은 11경기 5골. 시즌 초, 팀의 돌풍을 주도했다.

외국인 공격수 보강이 절실한 천안시티가 새 팀을 찾는 윌리안에게 손을 내밀었다. 박진섭 감독은 2019년부터 2020년까지 광주에서 2년간 호흡을 맞췄다. 윌리안은 2019시즌 당시 2부였던 광주에서 8골 2도움을 폭발하며 1부 승격에 일조했다. 장신 공격수 펠리페와 환상 콤비를 자랑했다. 윌리안은 "박진섭 감독님과 다시 만나게 돼 정말 반갑고 함께했던 좋은 기억을 되살려 천안에서도 좋은 모습을 보여드리고 싶다. 처음 천안에 왔을 때 훈련 시설과 운동장 등 선수들이 운동에 집중할 수 있는 환경이 잘 갖춰져 있다는 인상을 받았고, 좋은 환경에서 팀을 위해 최선을 다해 뛰겠다. 팬 여러분께서도 많은 기대와 응원을 보내주셨으면 좋겠다"고 입단 소감을 밝혔다.

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윌리안은 2021년 경남으로 이적해 K리그2 11경기를 폭발하며 실력을 과시했다. 개인 능력으로 상대 수비진을 허물고 마무리하는 능력으로 호평을 받았다.

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하지만 한 팀에 오래 머물지 못하고 '저니맨'의 길을 걸었다. 2022년 경남을 떠난 뒤 대전(2022년), 서울(2023~2025년), 수원FC 등에서 활약했다. K리그1과 K리그2를 통틀어 184경기를 뛰어 64골 17도움을 기록했다.

설기현 전 경남 감독, 이민성 전 대전 감독, 김기동 전 서울 감독의 팀에선 규율, 전술, 부상 등의 문제로 확고한 입지를 구축하지 못했다. 윌리안은 K리그에 입성한지 7년만에 6번째 클럽으로 천안시티를 택했다.

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현재 K리그2 12위에 위치한 천안시티는 외국인 공격수 보강을 꾀하던 중 검증된 윌리안을 택했다. 6경기 연속 승리가 없는 부진을 타파할 카드다. 라마스의 '왼발'과 윌리안의 '돌파'는 한자릿수 순위 진입을 노리는 천안시티의 승부수다.

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천안시티는 8일 오후 8시 탄천종합운동장에서 성남과 K리그2 21라운드를 펼친다. 지난 4일 전경준 전 감독과 갈라선 성남은 정식 사령탑을 선임하기 전까지 한동훈 수석코치의 대행 체제로 경기를 치를 예정이다. 윌리안을 떠나보낸 수원FC는 같은시각 파주 원정길에 오른다. 현재 6위인 수원FC는 승리시 3위까지 점프한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com