"충격!" '이강인도 떠났는데…' PSG '1억 3000만 파운드' 브래들리 바르콜라, 역대급 '이적 경쟁' 나온다

사진=AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]역대급 '하이재킹' 가능성이 전해졌다.

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영국 언론 '더선'은 8일(이하 한국시각) '아스널(잉글랜드)이 비니시우스 주니오르(레알 마드리드) 영입에 실패했다. 리버풀(잉글랜드)이 노리는 브래들리 바르콜라(파리생제르맹) 영입을 가로채려 할 가능성이 제기됐다'고 보도했다.

미켈 아르테타 감독이 지휘하는 아스널은 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 우승의 한을 풀었다. 26승7무5패(승점 85)를 기록하며 맨시티(승점 78)를 따돌리고 정상에 올랐다. '디펜딩 챔피언' 아스널은 왕좌 지키기에 나선다. 상황은 좋지 않다. 최근 모건 로저스 영입전에서 첼시(잉

글랜드)에 밀렸다. 끝이 아니다. 비니시우스 영입전에서도 고개를 숙였다. '스페인 명문' 레알 마드리드는 7일 구단 채널을 통해 비니시우스와 2032년 6월 30일까지 유효한 새로운 6년 연장 계약에 합의했다고 공식 발표했다. 비니시우스는 2018년 레알 마드리드의 유니폼을 입은 뒤 공식 375경기에서 128골을 기록했다. 이 기간 레알 마드리드는 스페인 프리메라리가 3회, 유럽챔피언스리그(UCL) 2회, 코파 델 레이 1회 정상을 밟았다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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'더선'은 '아스널은 비니시우스 영입을 위해 거액의 이적료를 제시했지만, 계획이 무산됐다. 아스널은 새로운 왼쪽 윙어 영입에 더욱 박차를 가하고 있다'고 했다.

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이 매체는 또 다른 언론 '인디펜던트'의 보도를 인용해 '바르콜라는 아스널에 매력적인 선택지로 여겨진다. 하지만 아스널은 이미 개인 협상을 진행 중인 리버풀을 따라잡아야 하는 상황이다. 파리생제르맹(PSG)은 바르콜라의 몸값으로 1억 3000만 파운드를 요구하는 것으로 알려졌다'고 덧붙였다.

한편, 바르콜라는 PSG 소속으로 152경기에서 39골을 넣었다. 2025~2026시즌 프랑스 리그1 29경기에선 11골을 넣으며 맹활약했다. '더선'은 '이강인, 곤살루 하무스 등이 PSG를 완전히 떠났다. 최근 마그네스 아클리오체를 영입했다'고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com