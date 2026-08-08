이강인 초대형 호재! AT 마드리드 이제 손흥민 후배 영입 현실화…EPL 등에 매각 집중→이적료 확보 목적

손흥민(왼쪽)과 크리스티안 로메로. 사진=TNT스포츠.

사진=아틀레티코 마드리드.

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드가 이강인을 영입한 후 이적 자금 확보를 위해 선수들을 파는데 집중하고 있다. 영입 목표는 손흥민의 뒤를 이어 토트넘 홋스퍼의 주장으로 활약한 크리스티안 로메로다.

Advertisement

스페인 피차헤스는 8일(한국시각) '아틀레티코는 로메로 영입 자금을 마련하기 위해 계속해서 선수단 정리 작업을 진행하고 있다'고 보도했다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 아스톤 빌라는 이번 여름 이적시장에서 아틀레티코의 왼쪽 풀백 마테오 루게리 영입을 사실상 성사킨 것으로 알려졌다. 이번 영입은 우나이 에메리 빌라 감독의 요청에 따른 것이다. 빌라는 아틀레티코와 기본 이적료와 옵션에 따른 추가 금액을 더해 2400만유로(약 390억원)에 합의한 것으로 알려졌다. 루게리의 계약기간은 오는 2031년 6월까지다. 아틀레티코는 지난해 루게리 영입에 1700만유로(약 276억원)를 투자했는데 최대 100억원이 넘는 수익을 얻게된 셈이다.

크리스티안 로메로. 사진=아틀레티엑스트라

이처럼 아틀레티코는 이번 여름 이적시장에 여러 선수를 매각하는데 초점을 두고 있다. 이유는 로메로의 영입이다.

Advertisement

영국 가디언은 같은날 '토트넘은 로메로에 대한 아스널의 영입 제안을 단호하게 거절한 뒤, 그의 이적을 놓고 아틀레티코 마드리드와 협상을 진행하고 있다'고 보도했다.

Advertisement

로메로는 지난 시즌 초 토트넘과 4년 재계약을 체결했음에도 불구하고 팀을 떠나고 싶다는 뜻을 드러냈다. 당초 이탈리아 세리에 A 인터 밀란에 합류할 것으로 예상됐지만, 로메로는 아틀레티코를 선호하하고 있는 것으로 알려졌다.

매체는 '로메로는 이미 아틀레티코와 개인 조건에 합의한 것으로 알려졌다'며 '다만 아틀레티코가 이적을 마무리하기 위해서는 먼저 선수단 내 자리를 확보해야 하기 때문에 기다림이 필요하다'고 주장했다.

Advertisement

로메로의 합류는 이강인에게도 호재다. 아틀레티코는 화려한 공격진을 갖추고 있지만, 비교적 수비에서의 안정감은 떨어진다는 지적이 나오는 팀이다. 월드클래스 중앙 수비수가 없다는게 문제로 지적된다. 로메로 같은 기량과 경험 모두 뛰어난 선수가 수비진영의 중심을 잡아줄 필요가 있다. 착실히 이적 자금을 모으고 있는 아틀레티코가 공격뿐 아니라 수비에서도 만족할만한 선수 강화를 이뤄낼 수 있을지 기대를 모은다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com