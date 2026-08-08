[오피셜]'호스트 이강인' 선수단에 한국 음식 대접→일거수일투족 놓치지 않는 AT마드리드…맨시티와의 데뷔전 '교체 출전 유력'

아틀레티코 마드리드 선수단. 사진=아틀레티코 마드리드.

사진=아틀레티코 마드리드.

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 한국을 방문한 아틀레티코 마드리드 선수와 코칭스태프들에게 한국 음식을 대접했다. 아틀레티코 마드리드는 공식 홈페이지를 통해 이 소식을 전했다. 이강인의 경기 외적인 부분 하나하나도 놓치지 않으려는 모습이다.

Advertisement

아틀레티코 마드리드는 8일(한국시각) 구단 공식 홈페이지를 통해 "이강인이 서울에 있는 모든 아틀레티코 마드리드 원정단을 위해 저녁 식사를 마련했다"고 밝혔다.

구단은 "선수들과 코칭스태프, 구단 직원들이 한국 전통 음식으로 저녁 식사를 즐겼다"며 "서울에서 우리 팀의 전지훈련 이틀째 일정은 모든 참가자가 한국의 저녁식사를 맛보면서 마무리됐다"고 전했다.

사진=아틀레티코 마드리드.

이강인은 아틀레티코 마드리드 선수단의 한국 방문에 따라 뜻깊은 친목 행사를 마련했다. 사실상 호스트 역할로서 선수단이 한국에서 좋은 시간을 보내고 돌아갈 수 있게 조력하고 있다. 선수들뿐만 아니라 코칭스태프와 구단 직원들까지 모두 참석하면서 친목을 도모했다. 선수단은 저녁 식사를 마친 뒤 모두 숙소로 돌아가 오는 9일 있을 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 강호 맨체스터 시티와의 친선 경기 일정을 준비했다고 한다.

Advertisement

이강인은 아틀레티코 마드리드에서의 데뷔전을 한국에서 갖게 될 것으로 보인다. 한국에서 열리는 맨시티와의 프리시즌 경기에서 교체 출전이 유력하다. 앞선 훈련에서 비주전팀으로 동료들과 합을 맞췄다.

선수들과 훈련하는 이강인. 사진=아틀레티코 마드리드.

Advertisement

이강인은 지난달 25일 프랑스 리그1 파리생제르망(PSG)을 떠나 스페인 라리가 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 아틀레티코 마드리드는 다음 시즌을 위해 대대적인 투자를 단행하고 있다. 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독을 필두로 바르셀로나와 레알 마드리드가 버티고 있는 리그 우승에 도전하겠다는 의지를 불태우고 있다. 이를 위해 가장 중요한 것이 7번 에이스 등번호를 달고 있는 이강인이다. PSG에서 비주전으로 활약한 이강인은 아틀레티코 마드리드에서 주전으로 도약할 것으로 보인다. 그가 유럽팀의 주전 멤버로서 우승 트로피를 거머쥘 수 있을지 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com