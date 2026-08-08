"HWANG 한 줄 언급도 없다" 황희찬, 시즌 개막전에 '명단제외' 충격, '2부 강등' 울버햄튼 작별 시그널인가

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]국대 윙어 황희찬(울버햄튼)이 5년만에 울버햄튼을 떠날까. 2026~2027시즌 첫 공식전에 결장했다.

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8일(한국시각) 영국 울버햄튼 몰리뉴스타디움에서 열린 포트 베일(4부)과의 2026~2027시즌 잉글랜드 리그컵 1라운드 홈 경기에서 명단 제외됐다. 세자르 페이소토 울버햄튼 감독은 아담 암스트롱, 마샬 무네트시, 마테우스 마네로 선발 공격진을 꾸리고, 멕시코 공격수 라울 히메네스는 교체명단에 포함됐다.

황희찬의 이름은 없었다. 경기 전 울버햄튼 구단의 부상 업데이트와 부상 후 페이소토 감독의 기자회견, 현지 매체 보도 등에는 'HWANG'은 등장하지 않았다. 부상이 아닌 이유로 결장한 것으로 볼 수 있다. 울버햄튼은 공격수 라피키 사이드, 미드필더 장-리츠너 벨레가르데가 부상으로 결장할 예정이며, 골키퍼 샘 존스톤과 미드필더 페르 로페스 복귀가 임박했다고 밝혔다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 황희찬이 슛팅을 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

황희찬은 2026년 북중미월드컵을 마치고 짧은 휴식 후 7월 말 소속팀에 합류했다. 3년만에 울버햄턴으로 복귀한 히메네스와 훈련장에서 반갑게 포옹하는 사진이 공개됐다. 당시에도 훈련복이 아니라 사복 차림이었다.

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황희찬은 지난 7일부터 포트베일전을 예고하는 이미지, 훈련 영상 등을 개인 SNS에 올리며 새로운 시즌에 대한 기대감을 내비쳤다. 현지에선 팀내에서 가장 높은 연봉을 받는 황희찬이 팀의 강등과 함께 팀을 떠날 가능성이 큰 것으로 관측하고 있다. 아직 뚜렷한 이적설이 나오진 않았다.

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울버햄튼은 황희찬의 결장 속 3대0 완승을 따내며 기분 좋게 시즌에 돌입했다. 전반 14분 암스트롱의 선제골로 앞서간 팀은 전반 34분 안드레, 43분 페르 포레스의 연속골로 전반에 이미 점수차를 3골로 벌렸다. 히메네스는 후반 25분 교체투입으로 복귀전을 치렀다. 페이스토 감독은 경기 후 인터뷰에서 황희찬의 결장 이유를 따로 밝히지 않았다.

이런 가운데 울버햄튼은 15일 블랙번 로버스와 챔피언십 1라운드 개막전 홈 경기를 펼칠 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com