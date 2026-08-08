"일본인 심판도 포함" 대한축구협회 심판 성접대 의혹에 일본 축구도 '발칵'…"100만원 넘는 경우도"

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]일본 매체가 대한축구협회(KFA)의 사과문을 조명했다.

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일본 일간 '스포니치'는 8일, 'KFA가 공식 웹사이트를 통해 과거 외국인 심판 약 10명에게 성뇌물을 제공했다는 여러 언론 보도에 대해 해명하고, '큰 실망과 우려를 끼쳐드린 점'을 사과했다'라고 보도했다.

'스포니치'는 '한국 언론은 KFA가 2011년 3월부터 약 1년간 월드컵 아시아예선 등 7경기에서 외국인 심판 약 10명에게 성뇌물을 제공했다는 의혹을 제기했다'며 '여기에는 일본인 심판도 포함되었으며, 비용은 건당 수십만원에 달했고, 일부 사례에서는 100만원을 넘는 경우도 있었다고 한다'라고 밝혔다.

사진=대한축구협회 공식 채널 캡처

이 매체는 '2026년 월드컵 이후 협회를 둘러싼 여러 논란으로 인해 큰 실망과 우려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다. 국회 청문회와 전례없는 가택 수색부터 10년도 더 전에 발생하여 내부 관계자조차 알지 못했던 사건에 대한 보도에 이르기까지, 협회에 관련된 여러 사건으로 인해 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다'라는 사과문 내용을 소개했다.

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'스포니치'는 '여기서 '10년도 더 전에 발생한 사건'은 성매매 알선 스캔들을 가리키는 것으로 추정된다'라고 밝혔다. 이에 대해 KFA가 해당 의혹을 부인하며 '현재 그러한 부적절한 행위나 카드 사용은 전혀 없었다'라고 밝혔다고 이 매체는 전했다.

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한편, 한 축구계 관계자에 따르면, 일본축구협회(JFA)는 일본인 심판이 연루된 것으로 알려진 심판 성접대 의혹 보도가 나온 후, 이번 사태와 관련된 회의를 거듭하고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com