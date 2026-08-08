[현장인터뷰]"韓 에이스 역대급 출사표!" '7번' 이강인 "항상 승리 원했고, 트로피 들 수 있을 것 같아 왔다" 자신감 폭발

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[목동=스포츠조선 김가을 기자]"내가 더 발전해 많은 트로피를 들어올릴 수 있을 것 같아서 왔다."

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이강인(25)이 아틀레티코 마드리드(스페인) 소속으로 첫 인사를 건넸다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 맨시티(잉글랜드)와 비시즌 친선경기를 치른다.

이강인은 8일 목동종합운동장 주경기장에서 열린 공식 기자회견에 밝은 모습으로 참석했다. "안녕하세요"라고 말하며 기자회견실에 들어온 이강인은 "파리생제르맹(PSG)에서 정말 좋은 경험을 한 것 같다. 스물 두 살에 좋은 구단에 가서 좋은 분을 만나서 개인적으로 발전할 수 있던 3년이었던 것 같다"며 "아틀레티코 마드리드라는 어렸을 때부터 많이 봐왔고, 얼마나 좋고 큰 구단이라는 것을 아는 팀에 올 수 있게 돼 기쁘다. (이적 당시) 제일 마음이 흔들렸던 부분은 결국엔 감독님도 구단에서도 원하시는 마음을 느끼게 해주셨다. 그 부분이 가장 컸던 것 같다. 워낙 좋은 팀이고, 지난 시즌에도 유럽챔피언스리그(UCL) 준결승에 갔다. 매 시즌 우승 경쟁을 하고 있다. 내가 더 발전해 많은 트로피를 들어올릴 수 있을 것 같아서 선택했다"고 말했다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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이강인은 아틀레티코 마드리드에서 '에이스의 상징' 7번을 달고 뛴다. 그는 "7번을 달았던 레전드 선수가 많다. 좋은 선수가 많다는 것을 잘 알고 있었다"며 "그런 부분을 생각하는 것보다는 처음부터 최대한 어떻게 하면 팀에 도움이 많이 될지, 항상 선수로서 발전하고 하루하루 최선을 다해 팀에 도움이 될 수 있는지 그런 부분을 생각하지 그 외적인 부분은 크게 생각하지 않는다. 지금도 그렇고 앞으로도 그렇고 나에겐 등번호를 따지기보다는 나에겐 어떻게 팀에 도움이 될 수 있을지, 선수로 더 발전할 수 있을지 트로피를 더 들어올릴 수 있을지가 가장 중요한 부분인 것 같다"고 다짐했다.

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이강인은 인터뷰 내내 '성장'을 언급했다. 그는 "PSG가 아니라 어느 구단을 갔어도 발전했을 것이다. 국가대표에서도 선수들과 함께하면서 매 순간 발전하는 것 같다. 개인적으로도 팀적으로도 항상 발전하고, 어떻게 하면 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있을지 어떻게 해야 팀적으로도 더 좋은 모습 보여드릴 수 있을지 매 순간 고민하고 발전하고 싶어서 안달나 있는 선수인 것 같다. 개인적으로 PSG에 있으면 좋은 선수, 감독과 함께해서 선수로서 모든 부분에서 발전한 것 같다. 아틀레티코 마드리드에서 감독님, 많은 동료와 또 PSG와 다른 축구를 하겠지만 조금씩 알아갈 것 같다. 팀, 그리고 감독님이 원하시는 데 최선을 다해서 도움이 될 수 있도록 최선을 다할 생각"이라고 목소리에 힘을 줬다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

이강인은 이날 현장을 찾은 스페인 외신의 질문에 유창한 스페인어로 "나의 과거, 현재를 봤을 때 항상 승리를 원했다. 승리하기 위해 왔다. 팀을 돕기 위해, 팀 승리를 위해 120% 최선을 다하겠다"며 "어렸을 때부터 이 구단을 봐왔다. 하나로 뭉쳐있고, 가족이었고, 하나의 집단으로 중요한 것을 이뤄왔다. 구단이 성취할 수 있는 성과를 이룩했으면 좋겠다. 팬들에게 팀을 돕는 선수고, 팀을 돕는 것과 동시에 팬들에게 즐거움과 기쁨을 주는 선수라는 것을 보여주고 싶다"고 말했다.

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목동=김가을 기자 epi17@sportschosun.com