[현장인터뷰]로드리 FC바르셀로나 이적설…리코 루이스 소신 발언 "축구계, 누구나 다 떠나고 돌아오는 것"

사진제공=쿠팡플레이

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[목동=스포츠조선 김가을 기자]"이적은 축구의 일부다."

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리코 루이스(맨시티)가 소신 발언했다.

맨시티(잉글랜드)는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 아틀레티코 마드리드(스페인)와 비시즌 친선경기를 치른다.

결전을 앞둔 루이스는 8일 목동종합운동장 주경기장에서 열린 공식 기자회견에서 새 감독과 함께 하는 비시즌 준비에 대해 입을 뗐다. 그는 "바로 옆에 있기 때문에 부정적인 말을 하긴 어렵다"고 웃으며 "(팀) 합류 전부터 잘 알고 있었다. 나뿐만 아니라 다른 선수들도 마찬가지다. 감독님은 솔직하고 친절하고 명확한 방향성을 제시해줘서 관계를 쌓아가기 편하다. 나 뿐만 아니라 다른 선수들도 이대로 따르는 것으로 준비하고 있다"고 설명했다.

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마레스카 감독은 과거 맨시티에서 코치를 역임했다. 이후 레스터 시티와 첼시(이상 잉글랜드)에서 감독을 맡았고, 이번에 맨시티 지휘봉을 잡고 돌아왔다.

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루이스는 "축구는 비슷하다. 전술과 패턴 익히는 중이다. 모든 선수들이 이를 보이기 위해 애쓰고 있다"며 "나는 아직 어리다고 생각하지만 감독님을 코치시절부터 알아서 상당히 익숙하다. 이적은 축구의 일부다. 당시 코치님이 나갔다가 돌아왔지만 익숙하다고 생각한다"고 했다.

한편, 그는 최근 FC바르셀로나(스페인) 이적설이 터진 로드리에 대해 "모두 알고 있듯이 세계 최고 선수 중 한 명이다. 축구계에서는 누구나 다 떠나고 돌아오는 것이 일부다. 모든 디테일을 말할 수 없고, 나 뿐만 아니라 감독님도 관여하고 있지 않고 말하기 어려울 것 같다"고 소신 발언했다.

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목동=김가을 기자 epi17@sportschosun.com