[오피셜]"EPL 2연패 찜!" 아스널, 기마랑이스 영입으로 최강 중원 구축…이적료 1420억+4년 계약

FILE - Newcastle's Bruno Guimaraes reacts after a Premier League soccer match between Newcastle United and Manchester City in Newcastle, England, Saturday, Nov. 22, 2025. (AP Photo/Jon Super, File) FILE PHOTO

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[스포츠조선 윤진만 기자]디펜딩 챔피언 아스널이 리그 최고의 미드필더 브루노 기마랑이스(28)를 영입하며 리그 최강 중원을 구축했다.

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아스널은 8일(한국시각) 전 뉴캐슬 유나이티드 캡틴인 브라질 국가대표 기마랑이스 영입을 발표했다. 계약기간은 4+1년으로, 현지 매체 보도로는 이적료 7500만파운드(약 1420억원)다.

기마랑이스는 "뉴캐슬은 내게 큰 의미가 있는 클럽이기에 이번 이적을 결정하는 게 쉽지 않았다"며 "하지만 난 내 인생에서 새로운 무언가를 경험하길 바랐다. 나와 내 가족을 위해 새로운 도전을 할 준비가 됐다"라고 소감을 말했다.

기마랑이스는 아스널과 최종 협상을 마무리 짓기 전 금주 초 뉴캐슬의 프리시즌 훈련 캠프인 스페인 라 망가에 모습을 드러냈다.

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기마랑이스에 따르면, 아스널 핵심 미드필더 데클란 라이스는 기마랑이스에게 문자를 보내 '이제 우리 한 팀이 되었으니 싸우지 말자'라고 손을 내밀었다.

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아스널은 라이스, 기마랑이스, 마르틴 수비멘디 등으로 리그 최강 중원을 구축했다.

아스널은 2025~2026시즌 2006년 이후 20년만에 리그 우승컵을 들었다. 기마랑이스 영입으로 2026~2027시즌에도 유력한 우승 후보로 떠올랐다.

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아스널은 이번 여름 이적시장에서 그리스 국가대표 공격수 크리스토스 촐리스를 클럽 브뤼헤를 영입했다. 알토란 같은 역할을 펼친 2선 공격수 레안드로 트로사르는 오현규 소속팀 베식타시로 이적했다.

FILE PHOTO: Soccer Football - Carabao Cup - Final - Liverpool v Newcastle United - Wembley Stadium, London, Britain - March 16, 2025 Newcastle United's Bruno Guimaraes celebrates with the trophy after winning the Carabao Cup REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS../File Photo

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기마랑이스는 2022년 1월 강등 싸움을 펼치는 뉴캐슬에 입단해 빠르게 핵심적인 역할을 하며 팀을 유럽챔피언스리그 진출권으로 끌어올렸다.

팀이 2025년 EFL컵 결승에서 리버풀을 꺾고 우승하는데 결정적인 역할을 했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com