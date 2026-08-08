'2연속 무득점' 1위 FC서울, '4경기 무패' 김천 상무와 0-0 무승부

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]김천 상무와 FC서울이 승점 1점씩 나눠가졌다.

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두 팀은 8일 김천종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 22라운드 대결에서 0대0으로 비겼다. 김천(4승12무6패)은 4경기 무패를 기록했다. 서울(13승5무4패)은 3경기 연속 승리와 인연을 맺지 못했다. 두 경기 연속 무득점에 그친 서울은 2위 울산 HD(승점 37)에 승점 7점 차로 추격을 허용했다.

김천은 4-2-3-1 전술을 활용했다. 이건희가 최전방 공격수로 나섰다. 홍윤상 박세진 고재현이 뒤에서 힘을 보탰다. 수비형 미드필더로 박태준과 이강현이 발을 맞췄다. 포백엔 박철우 이정택 변준수 김태환이 위치했다. 골키퍼 장갑은 백종범이 착용했다.

서울은 4-4-2 포메이션이었다. 조영욱과 안데르손이 공격을 이끌었다. 송민규, 바베츠, 손정범 정승원이 허리에 위치했다. 수비는 김진수, 로스, 야잔, 박수일이 담당했다. 골문은 구성윤이 지켰다.

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김천은 경기 초반 역습 상황에서 상대의 실수를 놓치지 않고 슈팅으로 연결했다. 그러나 고재현의 슛은 상대 골포스트를 빗나갔다. 이건희도 강력한 슈팅을 시도했지만, 오프사이드로 아쉬움을 남겼다. 서울이 반격에 나섰다. 전반 10분 상대 측면을 흔들며 공격 기회를 창출했다. 바베츠의 슈팅이 나왔지만, 김천 골키퍼 선방에 막혔다. 두 팀은 전반을 0-0으로 마무리했다.

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후반 시작과 동시에 김천이 교체카드를 꺼내들었다. 박세진 대신 김이석을 투입했다. 김천은 홍윤상 김이석이 연달아 공격을 시도하며 분위기를 끌어올렸다. 서울도 변화를 줬다. 송민규와 손정범 대신 클리말라와 손정범을 넣었다. 서울이 다시 한번 교체를 단행했다. 조영욱을 빼고 문선민을 넣었다. 김천도 홍윤상 박태준 고재현을 빼고 김인균 이수빈 전병관을 차례로 바꿨다.

두 팀 모두 좀처럼 답답한 흐름을 바꾸지 못했다. 후반 추가 시간은 5분이었다. 김천이 연달아 세트피스 기회를 창출해 공격에 나섰다. 반대로 서울 벤치는 연달아 옐로카드를 받았다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com