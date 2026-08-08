[K리그1 리뷰]"죽으란 법은 없다" 주민규까지 살아난 대전, 안양 2-1 꺾고 '2연승' 대반등…울산은 '야동경' 앞세워 동해안더비서 2-0 쾌승→서울과 7점차

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 윤진만 기자]대전 황새호가 뒤늦게 발동이 걸렸다. 2연승을 질주하며 '상스'에 성큼 다가섰다.

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대전은 8일 오후 8시 안양종합운동장에서 열린 안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 22라운드에서 전반 주민규 안톤의 연속골로 2대0 승리했다. 지난 라운드에서 광주를 2대0으로 꺾고 10경기만에 승리한 대전은 이로써 대략 석달만에 2연승을 기록하는 쾌거를 이뤘다. 6승8무8패 승점 26점으로 9위로 점프하는 동시에 파이널 A그룹(1위~6위)과의 격차를 승점 4점으로 좁혔다. 반면 넉달여만에 연패를 당한 안양은 승점 30으로 5위에서 6위로 한 계단 내려앉았다.

주민규까지 터졌다. 주민규 마사, 엄원상을 공격진에 내세운 대전은 전반 17분만에 선제골을 가르며 앞서나갔다. 엄원상이 상대 박스 밖 우측 대각선 지점에서 문전으로 띄운 크로스를 루빅손이 헤더로 밀어넣었다. 이를 안양 골키퍼 김정훈이 몸을 살려 손으로 쳐냈고, 흘러나온 공을 주민규가 왼발로 밀어넣었다. 주민규는 지난달 부천전에 이어 한 달여만에 시즌 3호골을 가르며 황선홍 대전 감독의 믿음에 보답했다.

사진제공=한국프로축구연맹

기선을 제압한 대전은 전반 40분 코너킥 상황에서 이명재가 감아찬 공을 안톤이 헤더로 밀어넣으며 전반을 2-0으로 앞선 채 마무리지었다. 대전이 전반을 2골차 이상으로 앞선 건 11라운드 광주전 이후 11경기만이다. 반면 안양은 지난해 5월 전북전(0대2 패) 이후 1년 3개월만에 전반에 2골차 리드를 허용했다.

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안양의 추격은 거셌다. 코너킥 상황에서 짧은 패스를 받은 유키치가 문전으로 올린 왼발 크로스를 이창용이 다이빙 헤더로 밀어넣으며 점수차를 1골차로 좁혔다. 하지만 대전은 남은시간 버티기에 돌입했다. 후반 추가시간 마테우스의 두 차례 프리킥이 골대를 살짝 벗어났다. 대전이 적지에서 2대1 스코어로 힘겹게 승리를 따냈다.

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울산 HD는 '라이벌' 포항 스틸러스와의 '동해안 더비'에서도 승리하며 선두 FC서울과의 격차를 좁혔다.

울산은 8일 오후 8시 포항스틸야드에서 열린 포항과의 '하나은행 K리그 2026' 22라운드에서 후반 서명관 야고의 연속골에 힘입어 2대0 승리했다. 서울(3대1 승), 안양(3대1 승)에 이어 포항마저 꺾고 3연승을 질주한 울산은 11승4무7패 승점 37점을 기록하며 2위 자리를 확고히 다졌다. 같은 날 김천 상무와 0대0으로 비긴 선두 서울(승점 44)과의 승점차가 9점에서 7점으로 줄었고, 3위 전북 현대(승점 34점)과의 승점차를 3점으로 벌렸다.

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'에이스' 이동경은 서명관의 골을 도우며 5경기 연속 공격포인트를 기록했고, 야고는 3경기 연속골을 폭발하며 득점 선두(11골)를 공고히 다졌다.

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반면 포항은 5연패 늪에 빠졌다. 박태하 포항 감독 1년차인 2024년 7월~9월 6연패를 한 이후 근 2년만에 5연패를 기록하며 8위로 내려앉았다. '날개없는 추락'으로 상위권과의 격차가 더 멀어졌다. 최근 울산전 4경기 연속 무패 행진에도 종지부를 찍었다.

전반을 득점없이 0-0으로 마친 울산은 후반 20분 이동경의 프리킥을 서명관이 이마로 밀어넣으며 앞서나갔다. 2분 뒤, 역습 상황에서 이규성의 패스를 받은 야고가 날카로운 왼발슛으로 달아나는 골을 터뜨렸다. 포항은 갈피를 잡지 못하고 빠르게 무너졌다. 반전은 없었다. 지난달 독일 2부 클럽 다름슈타트로 이적한 이호재의 공백이 느껴졌다. 이호재는 포항이 무너지고 있을 때, 홀슈타인킬을 상대로 한 유럽 무대 데뷔전에서 데뷔골을 넣었다. 경기는 그대로 울산의 2대0 승리로 끝났다.

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한편, '11위' 부천FC와 '12위' 광주FC는 부천종합운동장에서 열린 경기에서 득점없이 0대0으로 비겼다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com