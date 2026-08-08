'네게바 해트트릭' 제주 SK, 4년 3개월 만에 전북 원정 승리…'이승우 득점' 전북 현대 3-1 제압

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]제주 SK가 전북 현대를 제압했다.

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제주 SK는 8일 전주월드컵경기장에서 열린 전북 현대와의 '하나은행 K리그1 2026' 22라운드 원정 경기에서 3대1로 이겼다. 제주(8승7무7패)는 7경기 무패를 달렸다. 제주는 2022년 5월 이후 4년 3개월 만에 전북 원정에서 승리를 거머쥐었다. 반면, 전북(9승7무6패)은 무패행진을 '3'에서 마감했다.

제주는 4-1-4-1 포메이션이었다. 김신진이 공격을 이끌었다. 네게바, 이창민, 이탈로, 최병욱이 2선에 자리했다. 원볼란치로 장민규가 나섰다. 수비는 조인정, 세레스틴, 토비아스, 유인수가 담당했다. 골키퍼 장갑은 김동준이 착용했다.

전북은 4-2-3-1 전술이었다. 기티스가 원톱으로 나섰다. 이승우 강상윤 이동준이 뒤에서 힘을 보탰다. 김진규 맹성웅이 수비형 미드필더로 출격했다. 포백엔 최우진 김영빈 조위제 김태환이 자리했다. 골문은 송범근이 지켰다.

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경기 초반 부상 변수가 발생했다. 전반 16분 김신진 대신 아이아스가 그라운드를 밟았다. 전반 19분 경기가 요동쳤다. 제주 이탈로가 공격하는 과정에서 이승우의 진로방해가 있었다. 심판은 페널티킥을 선언했다. 네게바가 키커로 나서 득점에 성공했다. 제주가 1-0 리드를 잡았다. 전북은 적극적으로 공격에 나섰다. 하지만 제주의 골문은 쉽게 열리지 않았다. 제주가 전반을 1-0으로 앞선 채 마감했다.

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후반 12분 전북이 기어코 득점포를 가동했다. 이승우가 강력한 오른발슛으로 제주의 골문을 열었다. 경기는 1-1, 원점으로 돌아갔다. 제주는 최병욱 대신 박창준을 넣어 변화를 줬다. 전북은 기티스를 빼고 부상에서 돌아온 콤파뇨를 넣었다. 제주는 조인정 이창민 대신 정운 권기민을 넣어 또 다시 변화를 줬다. 제주의 카드가 통했다. 제주는 후반 24분 네게바의 멀티골이 나왔다. 네게바는 아이아스의 패스를 받아 상대 수비 두 명을 뚫고 득점을 완성했다. 분위기를 탄 네게바는 경기 종료 직전 해트트릭(한 경기 세 골)을 완성하며 승리의 마침표를 찍었다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com