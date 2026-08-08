"독일 LEE도 날아올랐다" '이기형 아들' 이호재, 유럽 무대 데뷔 16분만에 캐논슛으로 데뷔골 '쾅!'…다름슈타트 0-2→2-2 극적 무승부

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[스포츠조선 윤진만 기자]지난달 유럽 무대에 진출한 이호재(다름슈타트)가 데뷔전에서 데뷔골을 터뜨리며 최고의 출발을 알렸다.

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이호재는 8일(한국시각) 독일 다름슈타트 머크 암 뵐렌팔토어에서 열린 홀슈타인 킬과의 2026~2027시즌 독일 2.분데스리가(2부) 1라운드에서 후반 교체 출전해 추격골을 넣으며 2대2 무승부를 이끌었다.

이호재는 팀이 0-2로 끌려가던 후반 15분 공격수 핀 라켄마커를 대신해 그라운드에 투입됐다. 다름슈타트는 전반 8분과 42분 길레르모 발지와 필 파레스에게 연속 실점하며 전반을 0-2로 마쳤다.

'포항이 낳은 골잡이' 이호재가 능력을 발휘하는데는 16분이면 충분했다. 상대 페널티에어리어 라인 우측 대각선 지점에서 카이 클레피시의 패스를 받은 이호재는 골문 좌측 구석에 정확히 꽂히는 정확한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

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'캐논슈터' 이기형 아들답게 대포알 슈팅으로 다름슈타트 홈팬과 유럽 축구계에 첫 경기부터 존재감을 과시했다.

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흐름을 탄 다름슈타트는 후반 41분 알렉산다르 부코티치의 헤더 동점골로 경기를 원점으로 되돌렸고, 결국 2대2 무승부로 값진 승점 1점을 획득했다.

이호재는 30분을 뛰며 슈팅 1개, 키패스 1개, 오프사이드 2개 등 상대 진영에서 의욕이 넘치는 모습을 보였다. 다름슈타트 선수 중 가장 높은 평점 7.5점(소파스코어)을 받았다.

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같은 날 벨기에 무대에서 뛰는 또 다른 'LEE' 이한범(클럽 브뤼헤)은 코르트레이크와의 2026~2027시즌 벨기에 주펄러리그 개막전에서 군더더기 없는 수비로 3대0 승리를 뒷받침했다. 만점 수비를 통해 골 없이도 경기 공식 최우수선수로 뽑혔다. 8월 8일은 'LEE의 날'이었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com