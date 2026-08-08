"이정효 나와!" 수원FC 놀라운 반등, 파주 1-0 꺾고 7경기 무패→3위 점프…'전경준 결별' 성남은 극장승[K리그2 리뷰]

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[스포츠조선 윤진만 기자]수원 삼성과 더불어 수원을 대표하는 클럽 수원FC의 후반기 상승세가 놀랍다.

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박건하 감독이 이끄는 수원FC는 8일 파주스타디움에서 열린 파주프런티어와의 '하나은행 K리그2 2026' 21라운드 원정경기에서 프리조의 결승골에 힘입어 1대0 승리했다. 이날 승리를 묶어 최근 5경기에서 4승, 7경기 연속 무패(4승3무)를 질주한 수원FC는 10승6무3패 승점 36점으로 5위에서 3위로 2계단 점프했다. 4연패 늪에 빠진 4위 부산(승점 36)을 다득점으로 따돌렸다. 2위 이랜드(승점 37)와는 1점, 선두 수원 삼성(승점 40)과는 4점차다. 수원FC는 선두권 경쟁중인 팀과 비교해 한 경기를 덜 치렀다.

하정우 정승배 프리조, 김정환 등으로 공격진을 꾸린 수원FC는 전반을 득점없이 마무리했다. 계속해서 몰아치던 수원FC는 후반 18분 천금같은 선제골을 갈랐다. 양팀 선수의 경합 상황에서 흘러나온 공을 잡은 프리조는 강력한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 시즌 11호골을 폭발한 프리조는 가르시아(충북청주) 루이스(김포·이상 10골)를 따돌리고 득점 단독 선두로 올라섰다. 파주의 반격은 만만치 않았다. 실점 후 아리아스, 바우텔손 등을 투입하며 공세를 높였다. 하지만 양한빈이 지키는 수원FC의 골문은 경기 종료 휘슬이 울릴 때까지 실점을 허락하지 않았다. 경기는 그대로 수원FC의 1대0 승리로 끝났다. 15일 수원 삼성과의 '수원더비'를 앞두고 기세를 높였다.

같은 시각 탄천종합운동장에선 홈팀 성남FC가 웃었다. 성남은 천안시티와의 경기에서 전반 6분만에 툰가라에게 선제실점하며 불안한 출발을 보였다. 하지만 12분 이정빈이 빠른 동점골로 경기를 원점으로 되돌렸고, 전반 추가시간 2분 최준혁의 자책골로 경기를 뒤집었다. 후반 13분 권용승에게 동점골을 내주며 2-2 팽팽하던 후반 추가시간 4분 '조커' 양태양의 극장골이 터지며 3대2로 승리했다. 이날 경기를 앞두고 전경준 감독과 결별한 성남(승점 23)은 대행 체제로 승리하며 팀 순위를 10위로 끌어올렸다. 13위 천안(승점 20)은 7경기 연속 무승(2무5패)를 기록했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com