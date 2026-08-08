충격! '내연녀 스폰서' 했다고? 10년 전 과거까지 파묘된 인판티노 "절대 사실 아냐"

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[스포츠조선 박상경 기자] 국제축구연맹(FIFA) 지분 매각 실패 뒤 광범위한 비난에 직면한 잔니 인판티노 회장이 또 구설수에 올랐다.

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이번엔 유럽축구연맹(UEFA) 사무총장 재직 시절 내연녀에게 금전적 지원을 했다는 주장이 나왔다. 영국 텔레그레프는 8일(한국시각) '2016년 당시 UEFA 사무총장이었던 인판티노 회장이 조직 자금을 이용해 내연녀에게 금전적 지원을 했다'고 주장했다. 인판티노 회장은 당시 사무총장 권한으로 UEFA 자금을 이용해 '내연녀'로 알려진 직원을 지원했다는 것이다. 인판티노 회장은 2009년부터 2016년까지 UEFA 사무총장 직무를 맡았고, 기혼자 신분이었다. 2017년 FIFA 회장에 당선돼 현재까지 재임 중이다.

이에 대해 UEFA는 영국 BBC에 "당시 해당 직원이 경영전문대학원(MBA) 과정을 이수하는 과정에서 지원금을 수령했고, 지급 과정은 규정에 부합했다"고 밝혔다. 하지만 "이후 해당 규정이 강화됐다"고 덧붙였다.

인판티노 회장은 해당 의혹을 강하게 부인했다. FIFA 대변인은 텔레그래프를 통해 "인판티노 회장에게 제기된 의혹은 절대 사실이 아니다"라며 "부적절한 행위, 규정 위반에 대한 암시는 명예훼손에 해당한다"고 펄쩍 뛰었다.

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2026 북중미월드컵 이후 인판티노 회장은 사퇴 압력에 시달리고 있다.

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지난달 말 월드컵 등 국제 대회를 운영할 FIFA 자회사를 설립하고, 지분 일부를 민간에 매각한다는 계획을 발표한 게 발단이 됐다. 이 과정에서 인판티노 회장이 211개 회원국에 오는 9월까지 자신의 계획을 지지하면 최대 4000만달러의 지원금을 약속한 사실까지 알려지자 "월드컵은 흥정 대상이 아니다"라는 전세계적 공분이 일어났다. UEFA는 긴급 이사회를 소집해 계획이 철회되지 않을 시 향후 FIFA 주관 대회를 보이콧 하겠다는 의사를 표명했고, 북중미카리브해연맹(CONCACAF)도 반대 의사를 드러냈다.

인판티노 회장은 결국 최근 성명을 통해 계획을 철회하기로 했다. 하지만 이번 사태 뿐만 아니라 인판티노 회장이 북중미월드컵을 전후해 보인 정치적 행보, 지나친 상업화 등을 이유로 세계 축구계에서는 '인판티노 사퇴론'이 이어지고 있다. 논란이 거세지자 인판티노 회장이 당시 도널드 트럼프 미국 대통령 및 미 행정부와 접촉을 시도했으나 거절된 것으로 알려져 씁쓸한 뒷맛을 남기기도 했다. 인판티노 회장은 최근 모로코 라바트에서 FIFA 임원들을 모아놓은 자리에서는 사퇴 의사가 없음을 내비친 것으로 전해졌다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com