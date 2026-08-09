'안타까운 비보' "축구 역사를 바꾼" 위대한 메시의 위대한 아버지, 오랜 투병 끝에 별세…향년 68세

출처=올레 홈페이지 캡쳐

출처=아르헨티나축구협회 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]축구 역사상 가장 위대한 선수로 꼽히는 리오넬 메시(39·인터 마이애미)의 부친 호르헤 메시가 향년 68세로 사망했다고 현지 매체가 보도했다.

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아르헨티나 유력지 '올레'는 8일, '깊은 슬픔: 호르헤 메시 별세'라는 제하의 기사에서 호르헤가 이날 오랜 투병 끝에 아르헨티나 로사리오의 한 병원에서 세상을 떠났으며, 그로 인해 "아르헨티나와 전 세계 축구계가 큰 슬픔에 충격에 휩싸였다"라고 보도했다. 호르헤가 생을 마감한 로사리오의 산토리오 센트로 병원은 호르헤가 현지시각 8일 새벽 2시경 사망했다는 내용의 성명에서 "유족에게 깊은 애도를 표한다"라고 밝혔다. 아르헨티나축구협회, 남미축구연맹, 유니세프, 리버 플라테, 로사리오 센트럴, 뉴웰스 올드 보이스 등도 줄줄이 추모 성명을 발표했다.

'올레'는 "호르헤는 한동안 건강이 악화되어 월드컵 기간과 월드컵 이후에 어려움을 겪었다. 메시는 스페인과의 월드컵 결승전을 마치고 거의 두 달간 만나지 못한 아버지를 보기 위해 급히 로사리오로 향했다. 알제리전에서 첫 골을 넣은 후 쏟아낸 눈물은 아버지의 위독한 상태를 보여주는 첫 번째 징후였다. 메시는 월드컵 기간에도 아버지를 만나러 갈 생각을 했다"라고 전했다.

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이어 "아내와 자녀들이 호르헤를 보기 위해 병원을 오갔다. 메시는 아버지의 건강을 확인하기 위해 자주 연락을 취했다. 때때로 병세가 호전되는 듯했지만, 여전히 위중한 상태였다"며 "월드컵 기간 중 일부 언론에서 호르헤가 6월 18일에 사망했다는 허위 정보를 보도하면서 불편하고도 피할 수 없었던 순간이 있었다. 가족은 그날 성명을 발표하여 메시의 아버지가 병마와 싸우고 있다는 사실을 부인해야 했다"라고 비하인드 스토리를 전했다.

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호르헤는 메시가 역대 최고의 선수 반열에 오르는데 결정적인 기여를 한 인물로 꼽힌다. 금속 가공 공장에서 일하며 소박하게 살던 호르헤는 안정적인 삶을 뒤로 하고 아들 메시의 재능에 모든 것을 건 모험을 감행했다. 성장호르몬 결핍증 진단을 받은 메시의 치료를 지원해주던 곳에서 더이상 지원을 할 수 없다고 통보하자, 메시를 데리고 바르셀로나로 향했다. 바르셀로나와 협상 끝에 지원을 약속받았다. 나머지는 역사가 말해준다. '올레'는 "이 결정은 축구 역사에 영원히 남을 만한 것"이라며 "호르헤와 레오가 바르셀로나로 가지 않았다면, 지금은 분명 완전히 다른 모습이었을 것"이라고 밝혔다. 메시는 바르셀로나 시스템 하에서 세계 최고의 선수로 성장했다.

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호르헤는 가족과 떨어져 리오넬만 부양하는 아버지에서 메시의 커리어를 책임지는 매니저로 변모했다. 현장에서 계약, 협상, 구단 및 스폰서와의 관계 관리 방법을 익혔다. 그는 언론의 조명을 피해 가족을 보호하고, 아들의 커리어 모든 단계를 관리하는 데 집중했다. 바르셀로나 시절, 메시와 바르셀로나의 연장 계약에 핵심적인 역할을 했다. 메시가 오로지 축구에만 집중할 수 있도록 최선을 다했다는 평가를 받았다. '올레'는 "하지만 그의 경영 방식이 논란에서 자유로웠던 것만은 아니다. 2021년, 메시가 바르셀로나의 복잡한 재정 상황 속에서 파리생제르맹으로 이적할 때 협상을 주도한 것도 호르헤였다"라고 전했다.

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'올레'는 "호르헤는 에이전트로서의 역할 외에도 메시의 아버지이자 손주들의 할아버지, 그리고 가장의 역할을 다했다. 그를 아는 사람들은 그의 과묵한 성격, 아내 셀리아와 자녀들과의 끈끈한 유대감, 그리고 메시를 보호하기 위한 헌신을 기억한다"며 "엘리트 축구계가 종종 기득권과 압벽으로 둘러싸인 세상에서, 호르헤의 존재는 조용하지만 중요한 기둥과도 같았다. 호르헤는 늘 메시의 롤모델이었고, 그의 결정에 큰 영향을 미쳤다"라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com