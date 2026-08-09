[오피셜]'韓 축구 청천벽력' 어깨 다친 카스트로프, 결국 수술대 오른다…구단 피셜 "수개월 결장"

사진=빌트 캡처

사진캡쳐=스포르트 빌트

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[스포츠조선 윤진만 기자]우려가 현실이 됐다. 대한민국 축구대표팀 윙백 겸 미드필더 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐)가 부상 여파로 수개월간 결장할 예정이다.

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글라트바흐 구단은 8일(이하 한국시각), 공식 홈페이지를 통해 '카스트로프는 앞으로 며칠 내에 어깨 수술을 받을 예정이다. 이로 인해 몇 달간 결장할 것으로 보인다'라고 발표했다.

카스트로프는 지난 6일 독일 테게른제에서 열린 로타흐-에게른(15대0 승)과의 친선경기 도중 어깨가 탈구되는 부상을 입었다. 추가 진단 검사 결과, 수술이 필요하다는 것이 구단의 설명.

루벤 슈뢰더 글라트바흐 스포츠디렉터는 "이것은 우리 모두에게 씁쓸한 소식"이라며 "우리는 카스트로프가 팀 내 경쟁에 다시 참여하고, 우리 팀을 강화할 수 있도록 빠른 회복을 기원한다"라고 밝혔다.

사진캡쳐=글라드바흐 라이브

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카스트로프는 이날 중앙 미드필더로 선발 출전해 2골을 터뜨리는 활약을 펼쳤지만, 어깨 부상으로 경기 도중 그라운드를 떠나야 했다. 독일 매체에 따르면, 그라운드 안에서 의료진의 긴급 치료를 받은 카스트로프는 곧바로 응급차를 타고 병원으로 이송됐다.

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카스트로프는 안타깝게도 2026~2027시즌 공식 개막을 약 2주 남겨둔 시점에 수술을 하기로 결정했다. 글라트바흐는 23일 쇼츠 마인츠와 DFB 포칼 1라운드를 치를 예정이다. 29일에는 라이프치히와 독일분데스리가 1차전이 예정되어 있다.

지난해 여름 뉘른베르크에서 글라트바흐로 이적한 카스트로프는 지난시즌 도중에도 부상을 당한 바 있다. 3월 소속팀 경기 도중 오른쪽 발목 염좌로 인해 3월 A매치 친선경기에 나설 수 없었다.

Xinhua연합뉴스

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2026년 북중미월드컵 최종명단에 발탁된 카스트로프는 조별리그 1, 2차전에선 뛰지 못하고 3차전인 남아공전(0대1 패) 교체 출전으로 짧게나마 월드컵 데뷔전을 치렀다. 그는 대회 후 '빌트'와 인터뷰에서 "경기 후 가족을 만날 수 있었던 날은 단 이틀뿐이었다. 그래서 안타까웠다"며 "다른 국가대표팀은 더 좋은 위치에 숙소를 잡고 선수들에게 많은 자유를 보장해주지 않았을까 싶다"라고 불만을 토로했다.

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프리시즌 중 불운은 계속됐다. 어깨를 다치기 전엔 무릎 문제로 고생했다. 이번 부상은 시즌 초 카스트로프의 팀내 입지에 어느정도 영향을 끼칠 것으로 예상된다. 구단 발표대로 수개월 동안 결장을 한다면 9월~11월에 열리는 A매치 친선경기 참가도 불투명하다. 대한민국 축구대표팀은 정식 사령탑을 선임하기 전 친선경기를 임시감독 체제로 치를 계획이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com