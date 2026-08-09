'韓 국가대표 공격수' 이호재, 獨 무대 데뷔 직후 '1호' 공주님 안기 화제→16분 만에 골 폭발 "팀의 한 줄기 희망" 극찬...유럽 데뷔전 대활약

사진=분데스리가 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이호재(다름슈타트)가 유럽 데뷔전부터 맹활약을 펼쳤다.

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이호재는 8일(한국시각) 독일 다름슈타트 머크 암 뵐렌팔토어에서 열린 홀슈타인 킬과의 2026~2027시즌 독일 2.분데스리가(2부) 1라운드에 교체로 출전했다. 팀은 2대2 무승부를 거뒀다.

후반 15분 그라운드를 밟은 이호재는 팀이 0-2로 밀리던 후반 31분 추격의 득점을 터트렸다. 상대 페널티에어리어 라인 우측 대각선 지점에서 카이 클레피시의 패스를 받은 이호재의 발끝이 번뜩였다. 골문 좌측 구석에 정확히 꽂히는 정확한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 포항 시절부터 뽐내던 강력한 슈팅 능력이 빛을 발했다.

사진=X 캡처

이호재의 득점으로 분위기를 반전시킨 다름슈타트는 경기를 원점으로 돌리는 데 성공했다. 후반 41분 알렉산다르 부코티치의 헤더 동점골로 균형을 맞췄다. 이후 추가 득점은 나오지 않으며 무승부로 경기를 마쳤다. 이호재는 30분가량을 소화하며 1골과 더불어 슈팅 1개, 키패스 1개, 오프사이드 2개 등 상대 진영에서 의욕이 넘치는 모습을 보였다. 축구통계매체 소파 스코어 기준 다름슈타트 선수 중 가장 높은 평점 7.5점을 받았다.

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독일 언론도 호평했다. 독일의 하센챠우는 '새로 영입된 이호재는 부코티치와 함께 다름슈타트에 한 줄기 희망을 안겼다. 다름슈타트는 투지와 정신력이 훌륭했다'며 '무기력했던 다름슈타트는 이호재 투입 이후 15분 만에 활기를 되찾았다. 이호재는 강력한 슈팅으로 팀을 끌어올렸다'고 칭찬했다.

사진=다름슈타트 SNS 캡처

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분데스리가 공식 홈페이지 또한 '이호재와 부코티치가 경기 흐름을 바꿨다'며 '이호재의 득점은 무기력한 홈팀에게 절실히 필요했던 강력한 슈팅이었다'고 설명했다.

한편 이호재는 이날 득점 외에도 독일 분데스리가 공식 SNS에 등장하기도 했다. 이유는 뜻밖의 장면이었다. 분데스리가 공식 페이지는 '다름슈타트는 들것이 필요 없다. 이호재의 엄청난 힘 덕분에'라며 이호재가 부상당한 후루가와 요스케를 직접 공주님 안기로 들고 나오는 영상을 올리기도 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com