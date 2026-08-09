토트넘 1티어 '충격 폭로', 손흥민 이후 '최악의 주장' 확정..."로메로, 아스널에 직접 영입 요청했다"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]상상을 초월한 행보다. 크리스티안 로메로가 직접 아스널 이적에 문을 열었다.

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영국의 더선은 8일(한국시각) '로메로가 논란의 여지가 있는 아스널 이적에 긍정적인 반응을 보였다'고 보도했다.

더선은 '로메로는 아스널 이적을 원하지만, 토트넘은 아스널에 그를 팔 생각이 전혀 없다. 숙적 아스널을 비롯해 아틀레티코 마드리드와 인터 밀란이 로메로에게 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다. 다만 로메로는 아스널 제안을 받아들이지는 않을 것이다'고 전했다.

토트넘 소식에 정통한 인물도 이를 부정하지 않았다. 폴 오키프 기자는 8일 개인 SNS를 통해 로메로의 소식을 전하며 '그는 아스널 보조 코치와의 관계 때문에 그들이 경쟁에 뛰어들어 자신을 영입라도록 계속 꼬드겨 왔다'고 밝혔다.

로이터연합뉴스

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지난 2021년 토트넘으로 이적한 로메로는 합류 이후 직전 시즌까지 토트넘 주전으로 활약했다. 2023~2024시즌 엔제 포스테코글루 감독의 부임 이후 더 단단한 입지를 보여줬다. 포스테코글루의 전술에서 뛰기 시작한 로메로는 제대로 기량을 발휘하기 시작했다. 공격적인 수비 능력을 바탕으로 상대를 전방에서 압박했고, 후방에서도 안정적인 수비를 선보였다. 직전 시즌에는 주장 역할까지 맡으며 기대감이 더 컸다.

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리더로서 기대를 모았으나, 로메로는 전혀 영향력을 펼치지 못했다. 시즌 종료 직전에는 토트넘의 강등 위기 속에서 아르헨티나로 향하는 기행까지 선보이며 팬들을 실망시키기도 했다. 이로 인해 토트넘은 로메로를 계획에서 제외하고, 얀 폴 판헤케, 마르코스 세네시 영입으로 센터백 구성을 마친 모습이다.

AFP연합뉴스

여러 구단이 로메로에 관심을 갖는 상황, 파격적인 행선지로 이름을 올린 것은 바로 아스널이다. 과거 솔 캠벨의 이적 사태 이후 토트넘 주장이 아스널 유니폼을 입는 사례는 없었다. 하지만 폴 오키프의 주장과 함께 아스널행 가능성이 등장하며, 자칫 제2의 캠벨 사태가 반복될 수 있다는 우려가 토트넘 내부에서 커질 전망이다.

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한편 로메로는 아스널 외에도 이미 아틀레티코 마드리드 이적에도 가까워지고 있다는 소식이 전해진 바 있다. 유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노는 '아틀레티코 마드리드가 로메로를 위한 새로운 공식 제안을 준비 중이며, 이 수비수를 둘러싼 영입 레이스에서 명백한 선두주자다'고 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com