"대충격" AT 마드리드 유력 기자 깜짝 평가! "이강인, 아직 준비 되지 않아 보여"...'병역 문제' 적응 발목잡나, "45분 이상 뛰기 어려울 듯"

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 아직은 풀타임을 뛸 수 있는 몸상태가 아니라는 주장이 나왔다.

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스페인의 마르카 소속 이삭 수에레스 기자는 8일(한국시각) '이강인은 맨시티 데뷔전을 앞두고 그의 쇼에 모습을 드러냈다'고 보도했다.

이강인은 8일 목동종합운동장 주경기장에서 아틀레티코 마드리드 합류 이후 처음으로 오픈 트레이닝을 소화했다. 디에고 시메오네 감독을 비롯한 얀 오블락, 호세 히메네스 등 아틀레티코 마드리드 선수단은 6일 입국했다. 따로 공항에 나오지 않은 이강인도 선수단에 곧바로 합류했다. 9일 서울월드컵경기장에서 열리는 맨체스터 시티와 2026년 쿠팡플레이 시리즈 친선경기가 이강인의 데뷔 무대가 될 예정이다.

8일 목동종합운동장에서 AT.마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

기대감이 상당하다. 이강인은 파리 생제르맹(PSG)에서 뛰어난 팀 커리어를 쌓았음에도 만족하지 않았다. 선수로서 도약을 원했기에 아틀레티코가 뻗은 구애의 손길을 잡았다. 아틀레티코 또한 볼 소유 능력, 탈압박, 차원이 다른 패스, 날카로운 킥 등으로 공격 기회를 창출하는 이강인을 품었다. 7번을 주며 차기 에이스에 대한 기대감을 드러냈다.

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다만 이강인이 아직 아틀레티코에 완전히 녹아든 것은 아니다. 풀타임을 소화할 수 있으며, 시메오네 감독의 엄청난 체력을 훈련을 완벽하게 진행할 수 있는 체력 상태에는 이르지 못했다는 주장이 나왔다. 이로 인해 맨시티전 출전 시간도 제한적일 가능성이 커지고 있다.

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수아레스는 '8일 공개 훈련에서 이강인의 훈련 모습은 단연 가장 주목할 만한 스포츠 이벤트였다. 이강인은 교체 선수 명단에 이름을 올리며 다시 한번 위협적인 모습을 보여주었다. 그의 멋진 슈팅은 홈 관중들을 열광시키며 그의 첫 골을 보기 위한 기대감을 높였다. 이강인은 주전 선수들과도 함께 훈련했다. 훈련 막바지에 이강인이 지친 기색을 보인 것으로 보아 45분 이상 뛰기에는 아직 준비가 되지 않은 것으로 보인다. 따라서 선발 명단은 오블락, 도밍게스, 르 노르망, 한코, 다니 마르티네스, 카를로스 마르틴, 코케, 훌만드, 오베드 바르가스, 멘도사와 루크먼이 될 것으로 예상된다'고 전했다.

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

가장 큰 원인은 병역 문제였다. 이강인은 항저우아시안게임 금메달로 4주간 기초 군사 훈련을 받고, 34개월 동안 544시간의 체육 분야 봉사활동을 하는 병역 특례 혜택을 받았다. 그러나 4주 군사 훈련을 받지 않아 추가적인 행정 절차가 필요했다. 해당 절차가 늦어지며, 합류 장소가 마드리드가 아닌 서울로 바뀌었다. 컨디션 유지를 위해 서울에서 훈련에 매진했지만, 아직 완벽하게 아틀레티코에 녹아들기는 무리다. 현재 상태를 고려하면 맨시티전은 전반 45분을 소화하는 것이 최대치가 될 수 있을 전망이다.

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한편 시메오네 감독은 이강인을 제2의 그리즈만으로 만들기 위한 작업에 벌써 돌입했다고 알려졌다. 스페인 언론들은 '시메오네 감독은 레알 소시에다드에서 윙어로 아틀레티코에 합류한 앙투안 그리즈만을 지도했던 것처럼, 이강인을 그의 재능과 뛰어난 경기 이해력을 바탕으로 세컨드 스트라이커로 키워내고 있다'고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com