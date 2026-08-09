"불륜 의혹 파묘 보도→FIFA의 반격" 인판티노 회장 겨냥한 '조직적 흔들기' 강경 대응[공식발표]

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[스포츠조선 전영지 기자]국제축구연맹(FIFA)이 잔니 인판티노 회장을 향한 "조직적이고 지속적인 폄훼 공작이 벌어지고 있다"며 강력 비판하고 나섰다.

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인판티노 회장이 유럽축구연맹(UEFA) 사무총장 재직 시절 불륜 관계였던 연인에게 UEFA 측이 퇴직금을 지급했다는 영국 매체 데일리 텔레그래프의 보도 직후, FIFA가 적극적으로 반격했다. FIFA 대변인은 텔레그래프를 통해 "인판티노 회장은 해당 의혹을 강력히 부인했다. 이는 전혀 사실이 아니다. 부적절한 행위나 규정 위반이 있었다는 암시도 명예훼손에 해당한다"고 밝혔고 이후 FIFA는 공식 성명을 통해 "근거 없는 주장과 명백한 허위 사실"에 대해 불만을 표하며, "추측과 암시를 사실처럼 포장해서는 안 된다"고 덧붙였다.

인판티노 회장은 최근 무산된 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)' 프로젝트로 인해 UEFA 및 유럽 축구협회들로부터 거센 사퇴 압박을 받아왔다. FFE는 상업권 및 티켓 판매권을 관리하는 신규 법인을 설립해 지분 21%를 사모펀드에 매각하는 계획이었다.

UEFA는 인판티노 회장에 대한 신뢰를 상실했다고 밝혔으며, 리세 클라베네스 노르웨이 축구협회장은 인판티노 회장의 사퇴를 공식 요구했다. UEFA 측은 FFE 계획이 재추진되지 않을 것이라는 확실한 보장을 받지 못했다며, FIFA 주관 대회에 대한 보이콧 카드 역시 여전히 유효하다고 압박했다.

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이에 대해 FIFA는 9일(한국시각) 성명을 통해 "FIFA 회장은 회원국들의 민주적 투표로 선출됐고 그들의 위임을 받아 직무를 수행하고 있다"면서 "일부 세력이 FIFA와 회장을 흔들려는 조직적이고 지속적인 시도를 하고 있음이 점차 명백해지고 있다"고 주장했다. "회원국들의 지지를 얻지 못한 이들이 민주적 절차로 이루지 못한 목적을 의혹 제기와 모함, 허위 정보로 달성하려 해서는 안 된다"고 반박했다.

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인판티노 회장에 대한 반발은 주로 유럽권역에 집중되어 있다. 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 소속인 멕시코축구협회는 연맹의 기존 입장과 달리 인판티노 회장에 대한 지지를 선언했다. 멕시코 협회는 남미축구연맹(CONMEBOL)과 마찬가지로 전세계 211개 FIFA 회원국의 전체 투표 없는 회장 축출 시도는 받아들일 수 없다는 입장을 전했다. 아프리카축구연맹(CAF) 소속 54개국 역시 인판티노 회장을 만장일치로 지지하고 있다.

인판티노 회장은 지난 5일 모로코 라바트에서 FIFA 이사회 긴급 회의를 소집했다. 이 자리에서 FIFA는 인판티노 회장과 마티아스 그라프스트뢰름 사무총장 명의의 성명을 내고 FFE 프로젝트 추진 과정에 대해 사과하면서도 "FIFA의 청렴성과 거버넌스, 정당한 절차에 대한 어떠한 공격도 더 이상 좌시하지 않을 것"이라고 밝혔다.

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이날 늦은 시각 발표한 추가 성명에서도 그간의 비판 여론에 대해 강경한 태도를 견지했다. FIFA는 "변화는 필연적으로 기존 기득권의 반발을 부르지만, 그에 대한 이견이 FIFA 회장의 민주적 정통성이나 기관 자체를 흔드는 행위의 명분이 될 수는 없다"고 단언했다. "FIFA는 정당한 검증을 환영하지만, 검증이 사실을 왜곡하거나 근거 없는 의혹을 증폭시키고 발전을 저해하기 위한 관심을 끄는 면죄부가 될 수는 없다"며 "부정확하거나 오해를 불러일으키는 보도에 대해서는 앞으로 직접적이고 단호하게 대응할 것"이라고 강조했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

사진출처=FIFA

출처=FIFA

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[FIFA 성명서 전문]

남미축구연맹(CONMEBOL)과 아프리카축구연맹(CAF)의 최근 입장 발표는 물론, 전세계 FIFA 회원국 축구협회 및 대륙연맹들과의 논의에 발맞춰, FIFA는 연맹 정관, 민주적 절차, 그리고 확립된 거버넌스 체계에 위배되는 회장 선거 관련 어떠한 절차도 지원하거나 용인하지 않을 것입니다. FIFA 회장은 회원국들의 민주적 투표로 선출됐으며, 그들의 위임을 받아 직무를 계속 수행하고 있습니다.

일부 세력이 FIFA와 회장을 흔들기 위해 조직적이고 지속적인 시도를 벌이고 있음이 점차 명백해지고 있습니다. 회원국들의 지지를 얻지 못한 이들이 민주적 절차로 이루지 못한 목적을 의혹 제기와 모함, 허위 정보로 달성하려 해서는 안 됩니다.

최근 보도에는 FIFA와 회장에 관한 근거 없는 주장과 명백한 허위 사실이 포함돼 있습니다. 추측과 암시를 사실처럼 포장해서는 안 되며, 반복적으로 주장한다고 해서 허위 의혹이 진실이 되는 것은 아닙니다.

FIFA 회장은 30년이 넘는 오랜 기간 동안 유럽 및 세계 축구 발전에 헌신해 왔으며, 축구계의 실질적 변화, 특히 전세계 축구 기회와 자원, 접근성 확대에 크게 기여해 왔습니다. 변화는 필연적으로 기존 기득권의 반발을 부르지만, 그에 대한 이견이 FIFA 회장의 민주적 정통성이나 기관 자체를 흔드는 행위의 명분이 될 수는 없습니다.

FIFA는 정당한 검증을 환영합니다. 그러나 검증이 사실을 왜곡하거나 근거 없는 의혹을 증폭시키고 발전을 저해하기 위한 관심을 끄는 면죄부가 될 수는 없습니다. 부정확하거나 오해를 불러일으키는 보도에 대해서는 앞으로 직접적이고 단호하게 대응할 것입니다.

FIFA의 책무는 전 세계 211개 회원국 축구협회와 축구 전체를 향해 있습니다. 우리는 조직을 강화하고 회원국을 지원하며 축구의 진정한 세계화를 이뤄내는 본연의 과업에서 벗어나거나 흔들리지 않을 것입니다. FIFA 회장과 행정부는 이러한 사명에 전념하고 있으며, 이를 완수하기 위해 그 어느 때보다 단호한 의지를 갖고 있습니다.