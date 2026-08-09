"우리 이제 싸우지 말고 친하게 지내" '아스널행 확정' 브라질MF, '꿈의 중원' 파트너에게 받은 첫 문자

사진출처=아스널 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]"우리 이제 친하게 지내자."

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'브라질 국대 미드필더' 브루노 기마랑이스가 9일(한국시각) '디펜딩챔프' 아스널 이적을 확정 지은 후 데클란 라이스의 문자를 공개했다. 기마랑이스는 9일(한국시각) 이적 오피셜 직후 인터뷰에서 "가장 먼저 축하 인사를 건넨 선수 중 한 명이 데클란 라이스였다"고 언급했다.

뉴캐슬 캡틴 출신 기마랑이스는 7500만파운드(약 1428억원)의 이적료에 아스널 유니폼을 입었다. 계약기간은 2030년까지로 1년 연장 옵션이 포함됐다.

미켈 아르테타 감독은 라이스, 마르틴 수비멘디, 미켈 메리노, 마일스 루이스스켈리 등 이미 유럽 최강의 미드필더진을 구축하고 있었고 이날 기마랑이스의 합류로 더욱더 막강한 중원을 보유하게 됐다. 기마랑이스의 왕성한 활동량과 투지 넘치는 스타일, 파이널 서드에서의 창의성이 아스널 미드필더진을 또 한 단계 끌어올릴 것으로 기대를 모은다.

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중원의 전사 기마랑이스는 아스널을 상대로 치열한 승부를 펼쳤고, 최근 몇 시즌 동안 수차례 일촉즉발의 상황도 마주했다. 조르지뉴, 라이스와도 매경기 격렬한 신경전을 펼쳤다. 그러나 이제 아스널 유니폼을 입고 이들과 한솥밥을 먹게 된 상황, 기마랑이스는 잉글랜드 국가대표 라이스와의 호흡에 대한 기대를 감추지 않았다.

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기마랑이스는 아스널 구단과의 공식 인터뷰에서 "라이스가 '어서 와, 이제는 싸우지 말고 친하게 지내자!'라는 메시지를 보냈다"고 전했다. "라이스가 먼저 연락해 줘서 기뻤다. 내가 보기에 현재 아스널이 보유한 미드필더진은 유럽 최고 수준이다. 선수 하나하나가 정말 뛰어난 기량을 갖추고 있다"고 덧붙였다. 이어 "아스널을 상대할 때마다 정말 힘든 경기를 치렀다. 공을 소유하는 능력도 뛰어났고, 팀 전체가 하나처럼 단단하게 수비했다"며 상대로 만난 아스널에 대한 소회도 전했다.

기마랑이스에게 연락을 취한 스타는 라이스만이 아니었다. 브라질 대표팀 동료인 가브리엘 마갈량이스 역시 에미레이트 스타디움으로의 이적을 계속 독려했다고 밝혔다. 그는 "빅 가비(가브리엘)가 정말 기뻐했다. 연락할 때마다 '언제 오는 거냐, 기다리고 있겠다'라는 메시지를 보냈다"며 "브라질 선수들뿐만 아니라 이 환상적인 선수단 전체와 함께하게 돼 정말 설렌다"는 소감을 전했다.

사진출처=아스널 SNS

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풍부한 경험과 다재다능함을 갖춘 기마랑이스의 영입은 안드레아 베르타 아스널 단장의 또 다른 성과다. 베르타 단장은 지난 시즌 수비력에 지나치게 의존한다는 비판을 받았던 아르테타 감독의 전술적 진화를 도와줄 카드가 바로 기마랑이스라고 강조했다. 베르타 단장은 "브루노 기마랑이스를 우리 클럽에서 맞이하게 돼 매우 기쁘다"라며 "브루노는 훌륭한 멘탈리티와 뛰어난 기량을 갖춘 선수로, 우리 선수단에 강력한 리더십을 더해줄 것"이라고 기대했다. "브루노의 합류로 우리는 팀의 핵심을 더욱 강화하게 됐다. 모두가 봤듯이 브루노는 수비형 미드필더와 박스 투 박스 미드필더를 모두 소화할 수 있다. 그는 뛰어난 기량에 활동량까지 겸비했으며, 매년 골과 도움을 기록해 온 선수"라고 평했다. 또한 "브루노는 아르테타 감독이 우리의 플레이 스타일을 한 단계 더 발전시킬 수 있도록 해줄 것이며, 주요 트로피 획득을 목표로 할 때 필수적인 구단 내부의 경쟁력을 한층 더 끌어올려 줄 것"이라고 덧붙였다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com