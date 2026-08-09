"리옹 이적설속 순두부 스루패스" 배준호, 스토크시티 시즌 첫 경기, 첫 AS...단 24분 뛰었는데도 평점 7.7점 '팀내 두번째'

사진=배준호 SNS 캡처

출처=스토크시티 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]'스토크시티 공격수' 배준호(23)가 새 시즌 첫 경기부터 첫 공격포인트를 기록하며 쾌조의 스타트를 끊었다.

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배준호는 9일(한국시각) 영국 스토크온트렌트 베트365 스타디움에서 펼쳐진 올덤 애레틱(4부)과의 잉글랜드 풋볼리그컵(EFL컵) 1라운드에서 감각적인 킬패스로 팀의 2대0 완승을 이끌었다.

배준호는 스토크시티가 상대 올덤 올리버 노번의 자책골로 1-0으로 앞서던 후반 21분 교체 투입돼 확실한 게임 체인저의 면모를 보여줬다. 후반 37분 상대 수비 사이로 공간을 향해 스루패스를 찔러넣었고 이를 이어받은 로베르트 보제니크가 드리블 후 오른발로 골망을 흔들었다. 이 쐐기골에 힘입어 스토크시티는 기분 좋은 승리를 거뒀다.

배준호는 24분을 뛰면서 첫 어시스트뿐 아니라 확실한 존재감을 보여줬다. 패스 13개 모두 성공해 패스 성공률 100%, 찬스 창출 3회로 팀내 최다 기회를 창출했고, 빅찬스 창출도 2회를 기록하며 경기 전반에 활력을 불어넣었다. 축구 전문매체 풋몹은 후반 교체 투입임에도 불구하고 배준호에게 팀내에서 골키퍼 빅토르 요한손(9.2점)에 이어 두 번째, 필드플레이어로는 가장 높은 평점 7.7점을 부여했다.

사진제공=KFA

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배준호는 지난 시즌 리그 42경기에서 2골 3도움을 기록했다. 프랑스 올랭피크 리옹으로의 이적설이 끊이지 않고 있는 배준호가 북중미월드컵 직후 시즌 첫 공식전에서 공격포인트를 올리며 다음주 챔피언십 개막을 앞두고 좋은 경기력을 이어가고 있는 부분은 한국 축구의 미래를 위해서도 대단히 뜻깊다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com