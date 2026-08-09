'캐릭 피셜' "이게 얼마만이야" '집나간' 래시포드, 드디어 맨유 복귀…아일랜드 원정 합류, "우리 사이에는 인연이 있다" 감독의 기대

사진캡처=BBC

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[스포츠조선 김성원 기자]마커스 래시포드가 드디어 맨유로 복귀한다.

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새 시즌 대행 꼬리표를 뗀 마이클 캐릭 감독이 직접 확인했다. 맨유는 9일(이하 한국시각) 스웨덴 예테보리의 감라 울레비에서 열린 2026~2027프리시즌 파리생제르맹(PSG)과의 친선경기에서 1대1로 비겼다.

PSG는 전반 2분 만에 이브라힘 음바예가 선제골을 터트렸다. 맨유는 전반 32분 브라이언 음뵈모가 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다. 추가골을 터지지 않았다. 맨유는 13일 아일랜드 더블린의 크로크 파크에서 리즈 유나이티드와 친선경기를 갖는다.

영국의 'BBC'는 이날 '캐릭 감독은 래시포드가 아일랜드 원정을 위해 맨유 선수단에 다시 합류할 것이라고 확인했다'며 '월드컵에 출전한 래시포드, 그의 잉글랜드 대표팀 동료 코비 마이누, 그리고 아르헨티나 수비수 리산드로 마르티네스가 마지막으로 맨유에 복귀한다'고 보도했다.

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래시포드는 지난해 2월 맨유를 떠났다. 루벤 아모림 전 감독과의 갈등 때문이다. 래시포드는 반 시즌 애스턴 빌라 임대를 거쳐 2025~2026시즌에는 바르셀로나에서 한 시즌을 보냈다.

AFP 연합뉴스

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완전 이적 옵션이 포함된 임대였다. 바르셀로나는 2600만파운드(약 495억원)를 맨유에 지불하며 완전 영입이 가능했다.

그러나 바르셀로나는 래시포드가 아닌 뉴캐슬 유나이티드에서 활약한 앤서니 고든을 영입했다. 이적료는 7000만파운드(약 1333억원)였다. 래시포드와 고든은 잉글랜드 국가대표 2026년 북중미월드컵을 누볐다.

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래시포드는 바르셀로나에서 49경기에 출전해 14골 14도움을 기록했다. 바르셀로나는 라리가에서 2연패를 달성했다. 래시포드는 첫 리그 우승을 경험했다. 그러나 바르셀로나는 끝낸 래시포드를 외면했다.

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'BBC'는 '2025년 7월 래시포드가 바르셀로나로 임대 이적했을 당시에는 그가 구단으로 복귀할 것이라고 예상하지 못했다. 또 다른 팀들의 관심에도 불구하고 이적 협상은 결렬됐다. 래시포드가 아모림 전 감독과의 불화로 맨유를 떠난 이후 처음 복귀한다'고 설명했다.

맨유의 '성골 유스'인 래시포드는 맨유와 2028년 6월까지 계약돼 있다. 임대되기 전까지 그는 맨유의 '원클럽맨'이었다. 캐릭 감독과도 인연이 깊다.

AFP 연합뉴스

'BBC'는 '래시포드의 전 팀 동료이자 코치, 감독인 캐릭은 구단과 선수 사이의 관계를 회복시킬 수 있는 유일한 인물로 여겨지고 있다'고 강조했다. 다만 래시포드의 번호인 10번은 마테우스 쿠냐에게 돌아갔다.

캐릭 감독은 래시포드에 대해 "나는 그와 함께 경기를 해봤다. 그가 데뷔한 경기에도 출전했었다. 그래서 우리 사이에는 인연이 있다"며 "이번 주에 모든 선수단이 더블린에 모인다. 래시포드도 그 명단에 포함돼 있다. 마이누와 마르티네스도 함께한다. 그들을 만날 날을 기대하고 있다"고 말했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com