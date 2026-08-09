리옹이 노릴만 하네! '1호 도움' 배준호, 새 시즌 첫 경기부터 패스 성공률 100%+빅찬스 창출 2회+필드플레이어 최고 평점 '존재감 폭발'...스토크, 올덤에 2-0 완승

사진=배준호 SNS 캡처

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[스포츠조선 박찬준 기자]리옹 이적설에 놓인 '초신성' 배준호가 새 시즌 첫 공식전에서 존재감을 과시했다.

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배준호는 9일(한국시각) 영국 스토크온트렌트의 베트365 스타디움에서 열린 올덤 애레틱(4부)과의 2026~2027시즌 잉글랜드 풋볼리그컵(EFL컵) 1라운드에서 후반 교체투입돼, 도움을 기록했다. 후반 3분 올리버 놀번의 자책골로 리드를 잡은 스토크는 후반 21분 배준호를 투입했다. 배준호는 후반 37분 쐐기골을 만들어냈다. 로베르트 보제니크가 수비수와 경합 끝에 배준호에 떨궈줬다. 배준호는 침투하는 보제니크를 향해 감각적인 아웃사이드 스루패스를 찔렀다. 보제니크는 골키퍼와 맞선 상황에서 침착한 오른발 슈팅으로 마무리했다.

배준호의 활약 속 스토크는 첫 판에서 기분 좋은 2대0으로 승리를 챙겼다. 배준호 역시 첫 경기부터 공격포인트를 생산하며 기분 좋은 출발을 알렸다. 배준호는 빼어난 경기력에 비해 공격포인트 생산이 아쉽다는 평가를 받았는데, 이날은 확실한 존재감을 보였다.

출처=스토크시티 SNS

배준호는 24분을 뛰면서 패스 13개 모두 성공해 패스 성공률 100%를 기록했다. 찬스 창출도 3회로 팀내 최다 기회를 창출했고, 빅찬스 창출도 2회를 기록하며 빼어난 플레이를 펼쳤다. 축구 전문매체 풋몹은 후반 교체 투입임에도 불구하고 배준호에게 팀내에서 골키퍼 빅토르 요한손(9.2점)에 이어 두 번째, 필드플레이어로는 가장 높은 평점 7.7점을 부여했다.

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배준호는 현재 리옹과 연결되고 있다. 배준호는 2022년 대전하나시티즌에서 프로 데뷔 후 꾸준히 성장세를 보였다. 2023년 U-20(20세 이하) 월드컵에서 한국의 4강행을 이끈 배준호는 이름을 알리며 재능을 뽐냈다. 이후 유럽 구단의 러브콜을 받은 배준호의 선택은 잉글랜드 챔피언십의 스토크였다.

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2023년 여름 스토크 유니폼을 입은 배준호는 첫 시즌부터 센세이셔널한 활약을 펼쳤다. 특유의 터치와 기술을 앞세워 단숨에 스토크 에이스로 떠올랐고, 첫 시즌부터 팬들이 뽑은 올해의 선수로 뽑히며 '스토크의 왕'이 됐다. 배준호는 매시즌 안정된 모습을 보였지만, 확실히 정체된 모습이었다. 2026년 북중미월드컵 최종 엔트리에도 이름을 올렸지만 부상으로 뛰지 못했다. 배준호는 스토크에서 3시즌 동안 134경기에서 출전해 8골-13도움을 기록했다.

사진제공=KFA

배준호는 꾸준히 타 팀 이적을 노렸다. 지난 여름과 겨울에도 타 클럽과 연결됐다. 하지만 높은 이적료 탓에 뜻을 이루지 못했다. 올 여름에도 이적을 꾀했다. 한국인 구단주가 있는 리옹이 손을 내밀었다. 유럽챔피언스리그 진출권인 리옹은 스토크보다 훨씬 큰 구단이며, 유럽 내 입지도 공고하다. 최근 2선 선수들의 이탈이 유력해지며 배준호에게 손을 내밀었다. 배준호 역시 리옹행을 강력히 원하고 있다.

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2선 자원에 변화의 폭이 큰 리옹은 배준호 영입을 통해 문제를 해결하려고 한다. 문제는 재정이다. 리옹은 배준호 영입을 위해 투자할 돈이 없다. 하지만 최근 해결책이 생기는 모습이다. 현재 리옹은 에이스인 파벨 슐츠 이적을 두고 리즈와 협상 중이다. 슐츠까지 떠날 경우, 배준호의 리옹행 가능성은 더욱 높아진다. 그의 이적료는 2500만유로로 평가받고 있다. 배준호를 영입하고도 남을 금액이다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사를 하는 배준호의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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일단 배준호는 첫 경기부터 도움을 기록하며, 자신의 능력을 입증했다. 이제부터는 리옹의 선택이다. 챔피언십은 다음 주말 개막한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com