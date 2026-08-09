[오피셜] 이강인 때문에 방출됐다...아틀레티코 떠나 리버 플레이트 이적 확정

사진=아틀레티코

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인 영입이 누군가에는 악재가 되는 법이다.

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아틀레티코 마드리드는 8일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '아르헨티나 출신의 티아고 알마다는 한 시즌 동안 우리 유니폼을 입은 후 부에노스아이레스를 연고로 하는 리버 플레이트에서 커리어를 이어가게 된다. 우리는 리버 플레이트와 알마다의 이적에 합의했다'고 발표했다.

구단은 '이로써 지난여름 우리 클럽에 입단했던 아르헨티나 공격수의 도전은 막을 내리게 되었습니다. 아틀레티코 유니폼을 입고 활약한 유일한 시즌 동안, 알마다는 총 40경기에 출전하여 4골 2도움을 기록했다. 그의 앞날과 향후 커리어에 행운이 함께하기를 진심으로 기원한다'고 덧붙였다.

2001년생 알마다는 아르헨티나 1부 구단인 벨레스 사르스피엘드에서 데뷔했을 때부터 잠재력이 남다르다는 평가를 받았던 유망주다. 공격형 미드필더와 중앙 미드필더를 모두 소화할 수 있었던 알마다는 2021시즌 39경기 9골-7도움의 맹활약 후 미국 진출을 결심했다.

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미국 메이저리그사커(MLS) 애틀란타 유나이티드로 이적한 후에는 더욱 가파른 성장세를 보였다. 애틀란타의 에이스로 단숨에 등극한 뒤에 곧바로 리그 신인상을 수상했다. 2023시즌에는 35경기 13골-16도움을 터트리면서 리그 최고 수준의 활약을 선보였다. 리그 올해의 팀에도 뽑혔다.

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MLS는 알마다가 있기에는 좁았고, 2024년 도중 브라질 보타포구로 이적했다. 반 시즌을 뛰다가 프랑스의 명문인 올림피크 리옹으로 향했다. 리옹에서 자신의 실력이 유럽에서 통한다는 걸 증명하자 곧바로 아틀레티코의 제안이 도착했다. 아틀레티코는 알마다의 드림 클럽이었고, 이적은 빠르게 진행됐다.

문제는 아틀레티코에서 기대에 미치는 모습을 보여주지 못했다는 점이다. 공격형 미드필더, 윙어 등 여러 자리에서 실험이 됐지만 알마다는 선발의 자격을 증명하지 못했다. 디에고 시메오네 아틀레티코 감독이 적지 않은 기회를 부여했지만 그 기회를 잡지 못하고 말았다.

사진=파브리시오 로마노 SNS

결국 아틀레티코는 알마다를 믿지 못해 이강인 영입까지 이어진 것이다. 이강인이 영입되자 아틀레티코는 더 이상 알마다가 필요하지 않았고, 선수를 방출하기로 결정했다.