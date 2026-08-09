슬픔에 잠긴 축구의 신…메시 만든 아버지, 하늘의 별이 됐다

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 리오넬 메시의 아버지 호르헤가 별세했다. 향년 68세.

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유럽 축구 이적 소식을 전하는 파브리시오 로마노는 8일(한국시각) SNS를 통해 호르헤의 사망 소식을 전했다. 클라린, 인포바에, 올레 등 아르헨티나 현지 매체들에 따르면, 오랜 지병으로 투병 중이었던 호르헤는 이날 새벽 로사리오의 한 병원에서 세상을 떠난 것으로 알려졌다.

호르헤는 지금의 메시를 만든 인물이다. 아버지일 뿐만 아니라 에이전트 역할을 하면서 개인 뿐만 아니라 선수로 성장하는 과정에 큰 영향을 끼쳤다. 성장 호르몬 문제 속에서도 잠재력을 드러낸 그를 잡기 위해 아르헨티나를 찾아온 FC바르셀로나 관계자와 협상 끝에 식당 냅킨에 계약서를 적은 이른바 '냅킨 계약'을 맺은 인물이기도 하다. 바르셀로나는 메시의 치료를 지원할 뿐만 아니라, 초상권 수입 일부를 지급하고, 가족의 스페인 거주 공간 및 일자리까지 지원하는 파격적인 수준의 계약을 맺은 바 있다. 이 계약을 발판으로 메시는 스페인으로 건너가 바르셀로나 유스 시스템을 착실히 거쳐 전설을 시작했다.

메시가 세계적인 선수로 성장했지만, 호르헤는 그림자 역할에 머물렀다. 끊임없이 언론의 관심을 받았지만, 몇 차례 인터뷰에 나선 것을 제외하면 노출을 피해왔다. 메시의 형제들 역시 큰 구설수 없이 조용히 그를 응원하는 등 세계적 선수로 활약할 수 있는 기반을 만들어 줬다는 평가다.

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미국 메이저리그사커(MLS)에서 뛰고 있는 메시는 호르헤의 사망 소식에 급히 아르헨티나로 돌아왔다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com