[오피셜]'스페인 전설' 다비드 비야 깜짝 출연! 이강인 아틀레티코 마드리드 입단식, 상암벌서 열린다…"한국 팬들과 먼저" 맨시티전, 특별 이벤트

이강인, 시메오네 감독과 기자회견 (서울=연합뉴스) 아틀레티코 마드리드(AT마드리드) 디에고 시메오네 감독과 이강인이 8일 서울 양천구 목동종합운동장에서 열린 2026 쿠팡플레이 시리즈 AT마드리드와 맨체스터 시티의 친선경기 기자회견에서 유니폼을 들고 기념촬영하고 있다. 2026.8.8 [쿠팡플레이 제공. 재판매 및 DB 금지]

기자회견서 발언하는 이강인 (서울=연합뉴스) 아틀레티코 마드리드(AT마드리드) 강인이 8일 서울 양천구 목동종합운동장에서 2026 쿠팡플레이 시리즈 AT마드리드와 맨체스터 시티의 친선경기 기자회견을 하고 있다. 2026.8.8 [쿠팡플레이 제공. 재판매 및 DB 금지]

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

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[스포츠조선 김성원 기자]이강인의 역사적인 아틀레티코 마드리드 입단식이 서울에서 열린다.

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쿠팡플레이는 9일 '이강인의 아틀레티코 마드리드 데뷔전이 펼쳐지는 오늘, '2026 쿠팡플레이 시리즈' 현장에서 이강인의 입단식이 전격 진행된다'며 '이번 입단식은 이강인이 아틀레티코 마드리드 홈구장인 '리야드 에어 메트로폴리타노'에 입성하기 전, 한국 팬들 앞에서 가장 먼저 진행되는 이례적인 이벤트'라고 밝혔다.

아틀레티코 마드리드는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 2026년 쿠팡플레이 시리즈 친선경기를 벌인다. 아틀레티코 마드리드는 지난달 이강인을 영입했다고 공개했다. 이강인은 등번호 7번을 받았다. 게약기간은 2031년 6월까지다.

3년 만의 라리가 복귀다. 발렌시아(스페인)에서 프로에 데뷔한 그는 2021년 마요르카로 팀을 옮겨 두 시즌을 더 뛰었다. 프랑스 리그1 파리생제르맹(PSG)으로 이적하기 전까지 라리가 110경기 9골을 포함해 공식전 135경기 10골을 넣었다.

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이강인은 PSG에서 3시즌을 활약하며 유럽 정상을 경험했다. 다만 더 많은 출전 기회를 얻기 위해선 변화가 필요했다. '윈윈 이적'이다.

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이강인은 이적이 조기에 마무리됐지만, 병역 문제가 발목을 잡았다. 항저우아시안게임 금메달로 4주간 기초 군사 훈련을 받고, 34개월 동안 544시간의 체육 분야 봉사활동을 하는 병역 특례 혜택을 받았다. 그러나 4주 군사 훈련을 받지 않아 추가적인 행정 절차가 필요했다. 해당 절차가 늦어지며, 합류 장소가 마드리드가 아닌 서울로 바뀌었다.

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

아틀레티코 마드리드는 라리가 우승 11회, 코파델레이 우승 10회 등을 연출한 스페인의 '빅3 클럽'이다. 유럽 최상위 경쟁력을 입증해 온 명문 구단이다. 이강인이 현지 홈구장에 앞서 한국 팬들 앞에서 가장 먼저 입단식을 치르는 것은 구단 역사상으로도 전례 없는 특급 대우다.

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입단식에는 스페인 축구의 전설적인 공격수 다비드 비야가 참석한다. 비야는 이강인에게 '레전드'가 새겨진 특별 유니폼을 전달하며 입단을 축하할 예정이다.

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이강인은 8일 목독종합운동장에서 열린 공식 기자회견을 통해 아틀레티코 마드리드 소속으로 첫 인사를 했다. 그는 "PSG에서 정말 좋은 경험을 한 것 같다. 스물 두 살에 좋은 구단에 가서 좋은 분을 만나서 개인적으로 발전할 수 있던 3년이었던 것 같다"며 "아틀레티코 마드리드라는 어렸을 때부터 많이 봐왔고, 얼마나 좋고 큰 구단이라는 것을 아는 팀에 올 수 있게 돼 기쁘다. (이적 당시) 제일 마음이 흔들렸던 부분은 결국엔 감독님도 구단에서도 원하시는 마음을 느끼게 해주셨다. 그 부분이 가장 컸던 것 같다. 워낙 좋은 팀이고, 지난 시즌에도 유럽챔피언스리그(UCL) 준결승에 갔다. 매 시즌 우승 경쟁을 하고 있다. 내가 더 발전해 많은 트로피를 들어올릴 수 있을 것 같아서 선택했다"고 말했다.

8일 목동종합운동장에서 AT.마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 디에고 시메오네 감독이 이강인에게 작전을 설명하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 "이강인은 선수 본인의 표현을 통해 구단을 돕고 싶은지 표현했다. 나 개인적으론 선수가 계속 성장하고, 진화하는 선수가 되길 원한다. 결국엔 선수를 도울 준비가 돼 있다. 선수가 그런 역할을 계속해서 구단 안에서 성장하길 기대한다"며 "선수를 영상으로 봤을 때와 팀에 와서 봤을 때는 차이가 있다. 어떻게 자신의 강점을 효율적으로 표현할 수 있는지 알아야 한다. 특정 부분에 묶인다기보다는 선수 기량 극대화에 초점을 맞추고 있다"고 강조했다.

아틀레티코 마드리드와 맨시티는 3년 만에 서울월드컵경기장에서 재격돌한다. 지난 대결에선 아틀레티코 마드리드가 당시 트레블을 달성한 맨시티에 2대1로 승리했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com