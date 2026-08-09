"이게 덕담인가 저주인가" '절친'에게 보내는 편지 "첼시 알론소, 부디 리버풀에 이어 2위를 하길 바라"

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[스포츠조선 윤진만 기자]루이스 가르시아 조호르다룰 탁짐 CEO가 현역 시절 동료였던 사비 알론소 첼시 감독이 올 시즌 리그 2위를 했으면 좋겠다고 덕담(?)했다.

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가르시아는 9일(한국시각) 말레이시아 조호르에 위치한 술탄 이브라힘 스타디움에서 열릴 예정인 첼시와의 프리시즌 친선경기를 앞두고 이같이 말했다.

가르시아는 2004년 같은 날 라파엘 베니테스 감독이 이끄는 리버풀에 입단하면서 알론소와 인연을 맺었다. 스페인 무대에서 여러 차례 격돌했지만, 안필드에서의 그날이 두 선수가 제대로 만난 첫 번째 자리였다.

가르시아는 영국 'BBC스포츠'와의 인터뷰에서 "알론소는 입단 기자회견 전에 영어를 잘 못한다고 했다"며 "난 통역사가 있어서 첫번째 질문에 스페인어로 답했는데, 알론소는 완벽한 영어로 대답하더라. '이놈 뭐지?'라고 생각했다"라고 첫 만남을 회상했다.

출처=리버풀 공식 SNS

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가르시아와 알론소는 해당 시즌 AC밀란과의 유럽챔피언스리그 결승전에서 선발로 출전해 팀의 극적인 우승을 이끌었다. 이후 스페인 국가대표팀에서도 함께 뛰었다. 가르시아는 전천후 공격수, 알론소는 수비형 미드필더였다.

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가르시아는 알론소와 여전히 자주 연락을 주고받고 있다면서, 이번 만남에 대한 기대감을 숨기지 않았다. 첼시는 호주, 아시아 투어에서 토트넘, 유벤투스, AC밀란 등과 격돌한 후 조호르에서 프리시즌을 마무리한다.

가르시아는 "첼시는 이번 시즌 우리가 맞닥뜨릴 가장 큰 시험대"라며 "조호르에서 첼시를 맞이하게 되어 정말 기쁘다. 경기장은 만원 관중으로 가득찰 것"이라고 말했다.

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이어 "최고의 클럽, 최고의 선수들을 상대로 실력을 시험해 볼 생각에 벌써 기대된다. 특히 알론소를 상대하게 되어 더욱 기쁘다. 우리는 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

로이터연합뉴스

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끝으로 가르시아는 "첼시에서 알론소의 앞날에 행운을 빌지만, 그를 좋아하긴 해도 다음시즌에는 리버풀에 이어 (EPL)2위를 차지했으면 좋겠다"라며 웃었다. 첼시가 2025~2026시즌 리그 10위를 차지했으니, 일종의 덕담이라고 볼 수도 있다.

한편, 말레이시아 1강 클럽 조호르는 2021년 이후 국내 리그에서 108경기째 무패를 기록 중이다. 8월에 재개되는 리그에서 1승만 추가해도 세계 최다 무패 기록을 달성한다. 가르시아는 "우리에겐 한계가 없다"며 "구단주는 이스마일 툰쿠 왕세자인데, 그 덕에 최고 수준의 경기장과 훈련 시설을 갖추게 됐다"라고 말했다.

가르시아는 스페인 시스템을 조호르에 입혀 훗날 말레이시아 축구대표팀이 월드컵 무대에 진출할 수 있는 토대를 만들고 싶다는 포부를 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com