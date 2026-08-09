미쳤다! 이호재, 데뷔전서 투입 16분만에 데뷔골 '폭발'+'인간 들것' 변신까지 제대로 '눈도장'...다름슈타트, 홀슈타인 킬과 2-2 극적 무승부

사진캡처=다름슈타트 SNS

사진캡처=분데스리가 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]독일 무대에 입성한 이호재가 데뷔전부터 골맛을 봤다.

Advertisement

이호재는 9일(한국시각) 독일 다름슈타트의 뵐렌팔토어 경기장에서 열린 홀슈타인 킬과의 2026~2027시즌 2.분데스리가 개막전에서 0-2로 뒤지던 후반 데뷔골을 폭발시켰다. 벤치에서 경기를 시작한 이호재는 후반 15분 핀 라켄마허를 대신해 그라운드를 밟았다. 유럽 무대 데뷔에 성공한 이호재는 후반 31분에는 페널티지역 오른쪽에서 카이 클레피시의 패스를 받아 강력한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

이호재는 지난달 29일 다름슈타트로 이적했다. 다름슈타트는 '이호재가 대한민국 1부 리그 포항 스틸러스를 떠나 다름슈타트로 이적한다'고 밝혔다. 등번호는 9번 이호재는 다름슈타트 최전방에서 활약할 예정이다. 이호재는 "독일에서 커리어를 이어갈 기회가 생겼을 때 곧바로 매력을 느꼈다. 저는 항상 독일 축구를 지켜봐 왔으며, 이제 그 일부가 되어 위대한 전통을 가진 구단과 계약하게 되어 매우 기쁘다. 앞으로 골로 구단의 신뢰에 보답하는 것이 저의 큰 동기부여가 될 것이며, 하루빨리 다름슈타트 유니폼을 입고 경기에 나서고 싶다"며 입단 소감을 전했다.

사진캡처=다름슈타트 SNS

2021시즌 포항 스틸러스에 입단해 데뷔 첫해부터 탁월한 신체 조건과 슈팅 능력으로 관심을 모았던 이호재는 2024시즌 27경기에서 9골-5도움을 기록해 본격적인 활약을 예고했다. 부상으로 시즌을 일찍 마무리했음에도 이호재에 대한 기대치가 높았다. 부상에서 돌아온 2025시즌은 더욱 뜨거웠다. 40경기 17골로 활약했다.

Advertisement

올 시즌도 리그 20경기에서 8골로 득점 상위권에 올랐고, 다름슈타트의 관심을 받으며 팀을 떠나게 됐다. 1m93-89kg의 압도적 피지컬을 지닌 이호재는 힘과 높이를 앞세운 강력한 포스트 플레이와 탁월한 슈팅력이 돋보인다. 전방에서 보여주는 연계와 압박도 뛰어나다. K리그1에서는 꾸준히 성장세를 보였고, 지난해에는 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 명단에 이름을 올려 대표팀 공격수로도 활약한 바 있다.

Advertisement

다름슈타트에 합류한 이호재는 팀에 빠르게 녹아들었다. 1일 홈에서 열린 잉글랜드 포츠머스와의 친선 경기에서 교체 출전했다. 비공식 친선전에서는 득점까지 기록한 이호재다. 독일의 타게스챠우는 '다름슈터트는 네덜란드 2부 팀인 헤라클레스와의 비공개 친선전에서 2대1로 승리했다. 마놀로 메르크스와 새롭게 합류한 이호재가 이 경기에서 득점을 기록했다'고 전했다.

사진캡처=X

사진캡처=다름슈타트 SNS

기세를 탄 이호재는 데뷔전부터 득점에 성공하며 다름슈타트의 새로운 해결사로 떠오르고 있다. 이호재는 이날 약 30분을 뛰며 자신의 유일한 슈팅을 골로 연결하는 놀라운 결정력을 과시했다. 이호재는 이날 기회 창출 1회와 패스 성공률 75%를 기록하며, 풋몹은 평점 7.2점을 받았다. 독일 '키커'는 '이호재가 다름슈타트의 새로운 공격진에 희망을 안겼다'고 했다.

Advertisement

이호재의 골로 흐름을 바꾼 다름슈타트는 후반 41분 알렉산다르 부코티치의 동점골까지 터지며 2대2 무승부를 거두며 귀중한 승점 1점을 가져갔다.

Advertisement

한편, 이날 이호재는 골 뿐만 아니라 '응급 요원'으로 깜짝 변신해 주목을 받았다. 후반 23분 일본인 동료 후루카와 요스케가 다리에 경련을 일으켜 그라운드에 쓰러지자, 이호재는 곧바로 후루카와에게 다가가 다리를 펴줬다. 그럼에도 후루카와가 계속 불편함을 호소하자, 이호재는 동료를 번쩍 들어올렸다. 후루카와를 품에 안은 채 그라운드 밖 근처까지 직접 옮겼다.

이호재의 괴력은 독일 내에서 큰 화제가 됐다. 독일 '스포츠샤우'는 '비상 상황에서도 빛난 팀워크'라며 '어떤 들것보다도 빨랐다. 정말 대단한 장면'이라고 했다. 분데스리가 SNS 역시 '다름슈타트는 들 것이 필요없다. 엄청난 힘을 가진 이호재가 있기 때문'이라고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com