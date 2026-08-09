"호날두는 어디 있습니까" 초유의 '결혼식 노쇼' 사건(?) 발생, 폭염 뚫고 마데이라 대성당 앞에 모인 2000명 '헛걸음'…CR7 '빵 터졌다'

호날두 인스타그램

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]'호날두는 어디 있나요? 조지나는요?'

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포르투갈 슈퍼스타 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)가 졸지에 '결혼식 노쇼(No-Show) 사건에 '연루'됐다. 포르투갈 현지 보도에 의하면, 8일(현지시각) 호날두와 약혼녀 조지나 로드리게스의 결혼식 장소 후보로 거론된 마데이라섬의 한 대성당 앞에 약 2000명의 팬이 모였다. 호날두의 포르투갈 7번 유니폼을 입은 소년팬도 등장했다.

최근 몇 주간 호날두와 로드리게스가 마데이라에서 결혼식을 올릴 것이란 소문이 삽시간에 퍼졌다. 영국 '더선'을 비롯한 매체들은 이러한 결혼설을 앞다퉈 보도했다. 호날두의 누나인 카티아가 7월 말 소문을 부인했음에도 불구하고, 수많은 팬이 폭염을 뚫고 '세기의 결혼식'을 구경하러 대성당 앞에 모였다.

드디어 드레스를 입은 신부가 대성당으로 향하는 순간, 호날두 팬들은 큰 실망감을 표했다. 신부의 얼굴이 로드리게스가 아니라 다른 여성이었던 것이다. 커플은 졸지에 2000명의 관객(?) 앞에서 결혼식을 올리게 됐다.

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호날두의 여동생인 엘마 아베이루는 소셜 미디어에 팬들이 모여있는 사진을 올리고는 "이건 비현실적이야"라고 적었다. "사람들은 왜 호날두가 결혼하는 줄 아는 걸까? 언론은 아무것도 모르면서 아는 척하는 것뿐이라는 걸 왜 모를까"라고 적었다. 호날두가 게시물에 등판해 웃음 이모티콘 5개를 댓글로 남기며 반응했다.

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호날두는 당장은 아니더라도 로드리게스와 결혼을 약속했다. 그는 과거 "지오(애칭)에게 늘 '언젠가 딱 소리가 날 때 청혼하겠다. 그날이 올 거라고 100% 확신해'라고 말하곤 했다"라고 밝혔다. 둘은 호날두가 레알 마드리드 소속이던 2016년 구찌 매장에서 만났다. 당시 구찌 매장 직원이었던 로드리게스에게 한눈에 반한 호날두는 그때부터 10년간 사랑을 키워나갔다. 다섯 아이를 함께 양육하고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com