'아버지 사망 →슬픔에 빠진 메시...옆에는 절친이 있었다, 메시 유니폼 입고 헌정 세리머니

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[스포츠조선 김대식 기자]호드리고 데 파울은 아버지를 잃은 리오넬 메시를 위해 특별한 세리머니를 준비했다.

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인터 마이애미는 9일(한국시각) 미국 마이애미의 NU 스타디움에서 몬테레이(멕시코)와 2026시즌 리그스컵 2라운드에서 1대2로 패배했다.

이날 경기를 앞두고 메시에게 끔찍한 일이 생기고 말았다. 메시를 세계 최고의 선수로 만든 아버지 호르헤 메시가 곁을 떠났다는 소식이 전해졌다. 영국 BBC는 '메시의 아버지 호르헤 메시가 오랜 투병 끝에 향년 68세의 나이로 세상을 떠났다. 메시가 14세일 때부터 그의 에이전트 역할도 겸해왔던 호르헤 메시는 고향인 아르헨티나 로사리오의 한 병원에서 숨을 거두었다'고 보도했다.

매체는 '올여름 2026년 북중미월드컵 기간 동안 그의 건강을 둘러싼 갖가지 추측이 난무하자, 메시 가문은 그가 '건강 문제'를 겪고 있다는 성명을 발표했으나 구체적인 병명은 밝히지 않은 바 있다. 호르헤는 자신의 아들이 역대 최고의 선수로 거듭나는 데 결정적인 도움을 주었으며, 2022년 카타르월드컵 당시 현장에서 메시가 아르헨티나를 통산 세 번째 월드컵 우승으로 이끄는 숙원을 이루는 모습을 직접 지켜보았다'고 전했다.

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월드컵 이후 인터 마이애미로 복귀했던 메시는 아버지의 별세 소식에 경기를 뛸 수 없었다. 이날 인터 마이애미의 선수 명단에는 메시의 이름이 없었다. 메시가 없었지만 메시 곁에는 동료들이 남아있었다 평소에도 메시의 가장 친한 친구로 알려진 데 파울이 메시와 그의 아버지를 위한 세리머니를 준비했다.

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전반 32분 카세미루의 패스를 받은 데 파울은 과감한 중거리 슈팅으로 선제골을 터트렸다. 데 파울은 득점에 성공한 뒤에 유니폼을 벗었다. 데 파울의 유니폼 안에는 메시의 유니폼이 있었다. 그는 팬들에게 메시의 유니폼을 선보이면서 누구보다 힘든 시기를 보내고 있을 메시를 위해 세리머니를 펼쳤다. 또한 카메라를 향해 하트 손모양을 만들어보였다. 메시도 데 파울의 진심에 감동했을 것이다.

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한편 인터 마이애미는 후반 2분에 동점골을 허용하면서 리드를 지키지 못했다. 심지어 경기 종료 직전에 역전골을 허용해 메시의 공백을 느끼면서 패배하고 말았다.