'고개 숙인 KFA' 15년 전 까지 '파묘', 어둠에 빠진 한국축구 출구가 보이지 않는다

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[스포츠조선 박찬준 기자]결국 대한축구협회(KFA)가 고개를 숙였다.

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KFA는 8일 '축구 팬 및 축구 관계자 여러분께 드리는 글'을 내고 '2026년 북중미월드컵 이후 KFA를 둘러싼 각종 잡음에 큰 실망과 걱정을 안겨드린 점 매우 죄송스럽게 생각한다'고 사과했다. 이어 '골을 향한 치열한 노력과 열정, 그 과정에서 피어나는 정정당당한 스포츠맨십을 통해 축구 팬 여러분께 기쁨과 환희를 안겨드려야 할 KFA는 최근 본연의 기능을 잃고 말 그대로 참담한 상황에 놓여있다'며 '국회 청문회에 이어 사상 초유의 압수수색과 다수의 내부 구성원조차 제대로 몰랐던 십수 년 전 일에 대한 보도에 이르기까지, KFA와 관련된 각종 사안으로 심려를 끼친 점 깊이 사과드린다'고 전했다.

KFA는 홍명보호가 북중미월드컵에서 졸전 끝에 조별리그서 탈락한 후 거센 후폭풍을 겪고 있다. 팬들과 언론의 집중포화 속 정치권까지 가세했다. 지난달 말 국회는 사퇴한 정몽규 전 KFA 회장과 홍명보 전 대표팀 감독 등을 증인으로 불러 청문회를 열었다. KFA의 행정 난맥상을 질타했다. 지난 6일에는 홍 감독 선임 과정에서 고위층의 부당한 개입이 있었는지 등에 대해 수사 중인 경찰이 KFA에 대한 압수 수색을 벌였다. KFA에 압수 수색이 이루어진 것은 100년이 넘는 한국축구사 초유의 사태다.

여기서 끝이 아니었다. 7일에는 KFA가 2011~2012년 국내에서 열린 월드컵, 올림픽 예선과 평가전에서 외국인 심판과 감독관 10여명에게 법인카드로 성 접대한 사실까지 전해졌다. 부회장의 결재까지 받은 조직적 행위였다는 점에서 충격은 더욱 컸다. 성 접대 관련 내용은 2016년 KFA에 대한 문체부 감사에서 파악된 내용인데, 당시에는 세상에 알려지지 않았다가 이번에 수면 위로 올라왔다. 아울러 2억원대에 달하는 공금 유용과 비상근 임원에게 제공된 특혜 지원 의혹 내용까지 공개됐다.

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한국 축구의 최대 '암흑기'로 불렸던 '조중연 집행부' 시절까지 파묘되며, KFA는 지하까지 추락하는 모습이다. 심지어 이 과정에서 '클린카드 시스템'을 도입한 정몽규 전 회장의 '재평가'가 이루어지는 웃지 못할 상황까지 이어지고 있다. 해외 언론에서도 해당 내용을 주목하며, 한국 축구는 국제 망신으로 전락했다. 한국 축구사에 가장 빛나는 2002년 한-일월드컵 4강과 2012년 런던올림픽 동메달 신화까지 부정당하는 분위기다. 일단 시효가 지난 만큼 국제축구연맹(FIFA) 차원의 직접적인 징계로 이어질 가능성은 높지 않은 것으로 알려졌다.

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상황이 이런데 진흙탕 싸움은 멈출줄 모른다. 청문회에 나서지 않았던 이임생 전 KFA 기술총괄이사는 4일 문화체육관광부·축구협회 분쟁을 심리하는 서울고등법원에 소송 참가 신청서를 제출하며, 뒤늦게 홍 감독 선임 과정을 상세히 전했다. 그간 없었다는 축구 스타일 등을 담은 면담 내용을 담은 서류까지 낸 것으로 알려졌다. 한 관계자는 "이 전 이사가 전한 사실은 축구계에서는 이미 알려진 내용이었다. 몇몇 매체를 통해 보도도 몇차례 이루어졌다. 선임 기자회견이나 2024년 청문회에서 밝혔어야 했던 이야기를 이제서야 꺼낸게 이해가 되지 않는다"고 했다.

사진=대한축구협회 공식 채널 캡처

15년 전 이야기까지 나오며 그간 한국 축구가 쌓은 공든탑은 완벽히 무너졌다. KFA의 한 직원은 "우리가 그동안 몰랐던, 어떤 이야기가 또 나올지 무섭다"고 한숨을 내쉬었다. 그 사이 일부 정치권의 '지원'을 업은 유튜버의 입은 더욱 거칠어지고 있다. 사실과 다른 이야기를 '폭로'라는 이름으로 매일 같이 쏟아내고 있다. 한국 축구 재건을 위한 '해법'은 없다. 축구계의 한 관계자는 "이러다 정말 한국 축구가 망할 것이라는 위기감이 극에 달했다. 싹 다 정리하고 앞을 도모하기에는 지금의 데미지가 너무 크다"고 안타까워했다.

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KFA는 '전방위적인 외부의 비난과 질타를 전 구성원 모두 가슴 깊이 새기고 철저한 쇄신의 기회로 삼겠다'며 '더 나은 한국 축구의 미래를 위해 깊은 자아 성찰과 더불어 강도 높은 노력을 이어 나가겠다. 높아진 외부의 기준과 눈높이에 맞춰 조직문화의 투명성과 도덕성도 더욱더 제고하겠다'고 했다. 이어 축구 팬과 전 세계 축구 관계자에게 거듭 사과한 KFA는 '축구가 가진 본연의 가치로 여러분께 분노가 아닌 환호를, 야유와 비난이 아닌 응원과 칭찬을 받을 수 있는 조직으로 거듭나기 위해 멈추지 않고 노력하겠다'고 덧붙였다.

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하지만 지금으로서는 쉽지 않아 보인다. 이 칠흑같은 어둠의 '출구'가 보이지 않는다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com