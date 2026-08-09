[라인업] '0-4 참사 →역대 최악의 참패' 손흥민 복수혈전 판 깔렸다...톨루카전 선발 출격

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민이 복수혈전에 나선다.

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LAFC는 9일 오후 12시 10분(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열리는 2026시즌 리그스컵 페이즈1 2차전에서 톨루카(멕시코)와 맞대결을 펼친다. LAFC는 앞서 1차전 과달라하라(멕시코)전에서 90분 승부 끝에 1대1 무승부를 거둔 뒤 승부차기에서 5-4로 승리, 승점 2점으로 미국 메이저리그사커(MLS) 그룹 12위에 올라 있다.

경기를 앞두고 선발 명단이 발표됐다. 손흥민은 역시나 선발로 출전했다. 드니 부앙가와 다비드 마르티네스가 손흥민을 지원했다. 마르코 델가도, 마티외 슈아니에르, 티모시 틸만이 중원에서 호흡을 맞췄다. 라이언 홀링스헤드, 애런 롱, 은코시 타파리, 예브헨 체베르코가 4백을 구성했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.

복수혈전을 준비 중인 손흥민이다. 지난 5월 손흥민과 LAFC는 멕시코 톨루카의 에스타디오 네메시오 디에스에서 열린 톨루카와의 2026시즌 북중미카리브해연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 4강 2차전에서 0대4로 패배한 바 있다. 당시 LA FC는 1차전 2대1 승리를 지키지 못하고, 합산 스코어 2대5로 결승에 오르지 못했다.

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이 패배는 손흥민이 LAFC 유니폼을 입은 뒤에 당한 최악의 패배였다고 해도 과언이 아니다. 살인적인 일정과 고지대 영향 탓에 손흥민과 LAFC는 아무런 힘을 쓰지 못했다. 경기 자체는 완전히 일방적이었다. 결국 내리 4실점을 내주면서 충격적인 패배를 당해 우승 트로피에 도전조차 해보지 못했다.

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LAFC와 손흥민은 지난 패배의 기억을 잊지 않았을 것이다.