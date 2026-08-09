'오로지 승격만 본다!' 오심 딛고 1위 지킨 수원, 김해전 승리가 의미 있는 이유

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[스포츠조선 박찬준 기자]수원 삼성이 오심 논란을 딛고 선두를 굳게 지켰다.

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수원은 7일 수원월드컵경기장에서 열린 김해FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 21라운드에서 1대0으로 승리했다. 후반 12분 정호연의 코너킥을 고종현이 헤더로 마무리했다. 고종현의 K리그 데뷔골이었다. 이 골을 잘 지킨 수원은 이날 승리로 4경기 무패를 질주했다. 가장 먼저 승점 40점(12승4무4패) 고지를 밟았다. 지난 라운드에서 선두를 탈환한 수원은 2위(서울 이랜드·승점 37)와의 격차를 3점으로 벌렸다.

대단히 의미 있는 승리였다. 수원은 최근 분위기가 어수선했다. 기대만큼 승점을 쌓지 못하자 팬들 사이에 우려의 목소리가 나왔다. 지난달 19일 파주 프런티어와의 18라운드 홈경기에서 수원이 0대0으로 비기자, 서포터스를 야유를 퍼부으며 "정신차려 수원"을 외쳤다. 팬들 앞에서 박수를 친 이정효 수원 감독은 경기 후 기자회견에서 "정말 수준 있게 경기를 보신 분들은 우리가 무엇을 하려고 하는지, 어떻게 골을 만들려고 하는지 잘 아실 거라 생각한다. 수원이라는 감독 자리가 부담이 된다는 것을 잘 알고 왔다. 욕먹을 자신이 있다. 계속 밀고 나가겠다"고 했다.

'과연 '정효볼'로 승격이 가능할까'는 팬들의 '의구심'에 대한 '불만'에 가까운 발언이었다. 이 감독의 인터뷰가 공개된 후 수원 팬들의 반응은 뜨거웠다. '팬들을 저격한 것'이라며 실망했다는 팬들이 다수인 가운데, '이 감독을 지켜보고 지지하겠다'는 목소리도 컸다. 절대적이었던 이 감독에 대한 팬들의 지지가 부임 초보다는 꺾이며, 이 감독과 팬들 사이에 미묘한 균열이 왔다.

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이런 상황에서 오심까지 겹쳤다. 수원은 1일 충북청주 원정에서 2대2로 비겼다. 경기 내내 석연찮은 판정이 이어진 가운데, 종료직전 터진 두비츠카스의 역전골 마저 취소됐다. 판정에 대한 아무런 설명도 없던 가운데, 평소 온화한 성품으로 유명한 수원 프런트가 레드카드를 받는 촌극까지 발생했다. 분노한 수원 팬들은 경기장 출입구 통로를 점거했다. 결국 대한축구협회 심판평가협의체는 회의를 통해 '페널티 박스 내에서 안면을 가격 당한 헤이스가 페널티킥을 얻었어야 했다'며 오심을 인정했다.

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이 과정에서 수원 팬들과 구단은 적극적으로 나섰다. 팬들은 온오프라인에서 목소리를 높였고, 수원도 질의서를 보내며 지원했다. 이 감독은 이같은 모습에 감동한 모습이었다. 그는 김해전을 앞두고 "수원의 많은 팬분들과 구단 분들이 목소리를 내주셔서 상당히 고마웠다"고 말했다. 이어 "운동하기 전에 '우리는 하나'라고 외치는 구호가 있는데, 정말 하나라는 느낌이 들어서 감동받았다. 우리가 보답할 차례"라고 했다.

마침내 한 방향으로 치른 김해전, 가장 중요한 것은 결과였다. 어렵게 만든 모먼텀을 이어가기 위해서는 반드시 승리해야 했다. 상대가 최하위였지만, 수원은 올 시즌 내내 하위권팀을 상대로 어려운 경기를 했다. 이날도 마찬가지였다. 수원은 상대를 몰아붙이고도 좀처럼 골을 넣지 못했다. 1-0 살얼음 리드를 이어가던 후반 추가시간에는 상대의 헤더가 골대를 때리는 아찔한 장면까지 나왔다. 하지만 수원은 마지막까지 집중력을 잃지 않으며, 귀중한 승점 3점을 더했다. 좀처럼 치고 나가지 못하던 우승 레이스에서 드디어 스스로 주도권을 잡을 수 있는, 대단히 의미 있는 승리였다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com