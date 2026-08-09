"메시형 힘내세요" '호위무사' 데 파울의 감동적인 추모 세리머니, 유니폼 안에 '10번 유니폼' 입고 뛰었다…호르헤 메시 별세 '향년 68세'

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출처=올레 홈페이지 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]'메시 호위무사' 호드리고 데 파울(32)이 하늘나라로 떠난 동료 리오넬 메시(39·이상 인터 마이애미)의 부친을 추모하는 세리머니로 진한 감동을 남겼다.

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데 파울은 9일(한국시각) 미국 마이애미 NU스타디움에서 열린 몬테레이와의 2026년 리그스컵 A조 2라운드에서 전반 32분 그림같은 오른발 중거리 슈팅으로 선제골을 넣었다.

데 파울은 득점 후 유니폼 안에 입고 있던 메시의 10번 유니폼을 공개했다. 그는 양 엄지로 등 뒤 메시의 이름을 가리키며 메시의 부친인 호르헤 메시를 추모했다. 손가락 하트도 날렸다. 데 파울은 2022년 카타르월드컵에서 아르헨티나의 우승을 합작한 메시의 가장 친한 동료 중 한 명이다. 항상 메시 옆을 지켜 팬들 사이에선 '메시 호위무사'로 불린다.

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이날 경기를 몇 시간 앞두고 호르헤가 투병 끝에 향년 68세로 별세했다는 소식이 전해졌다. 데 파울을 비롯한 인터 마이애미 선수단은 호르헤를 기리기 위해 팔에 검은 완장을 착용했다. 이날 엔트리에서 제외된 메시는 현재 가족과 함께 아르헨티나에 머물고 있는 것으로 전해졌다. 메시는 북중미월드컵 알제리전에서 첫 골을 넣고 눈물을 왈칵 쏟았다. 아르헨티나 매체들은 이 행동이 호르헤의 악화된 건강 때문이라고 추정하고 있다.

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전반을 1-0으로 앞서간 마이애미는 후반 2분 위고 쿠이퍼스에게 동점골을 내줬다. 1-1 팽팽하던 후반 45분 디에고 로시에게 역전골을 헌납하며 1대2로 역전패했다. 마이애미는 13일 클럽 레온과 격돌한다. 핵심 골잡이인 메시가 이날 경기에 출전할지는 미지수다.

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한편, 호르헤는 메시가 역대 최고의 선수 반열에 오르는데 결정적인 기여를 한 인물로 꼽힌다. 금속 가공 공장에서 일하며 소박하게 살던 호르헤는 안정적인 삶을 뒤로 하고 아들 메시의 재능에 모든 것을 건 모험을 감행했다. 성장호르몬 결핍증 진단을 받은 메시의 치료를 지원해주던 곳에서 더이상 지원을 할 수 없다고 통보하자, 메시를 데리고 바르셀로나로 향했다. FC바르셀로나와 협상 끝에 지원을 약속받았다. 나머지는 역사가 말해준다. 아르헨티나 매체 '올레'는 "이 결정은 축구 역사에 영원히 남을 만한 것"이라며 "호르헤와 레오가 바르셀로나로 가지 않았다면, 지금은 분명 완전히 다른 모습이었을 것"이라고 밝혔다. 메시는 바르셀로나 시스템 하에서 세계 최고의 선수로 성장했다.

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호르헤는 가족과 떨어져 리오넬만 부양하는 아버지에서 메시의 커리어를 책임지는 매니저로 변모했다. 현장에서 계약, 협상, 구단 및 스폰서와의 관계 관리 방법을 익혔다. 그는 언론의 조명을 피해 가족을 보호하고, 아들의 커리어 모든 단계를 관리하는 데 집중했다. 바르셀로나 시절, 메시와 바르셀로나의 연장 계약에 핵심적인 역할을 했다. 메시가 오로지 축구에만 집중할 수 있도록 최선을 다했다는 평가를 받았다. '올레'는 "하지만 그의 경영 방식이 논란에서 자유로웠던 것만은 아니다. 2021년, 메시가 바르셀로나의 복잡한 재정 상황 속에서 파리생제르맹으로 이적할 때 협상을 주도한 것도 호르헤였다"라고 전했다.

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이어 "호르헤는 에이전트로서의 역할 외에도 메시의 아버지이자 손주들의 할아버지, 그리고 가장의 역할을 다했다. 그를 아는 사람들은 그의 과묵한 성격, 아내 셀리아와 자녀들과의 끈끈한 유대감, 그리고 메시를 보호하기 위한 헌신을 기억한다"며 "엘리트 축구계가 종종 기득권과 압벽으로 둘러싸인 세상에서, 호르헤의 존재는 조용하지만 중요한 기둥과도 같았다. 호르헤는 늘 메시의 롤모델이었고, 그의 결정에 큰 영향을 미쳤다"라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com