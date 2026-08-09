HERE WE GO 독점, 韓 최고 유망주에 치명타...'손흥민 백업→잘못된 선택' 드디어 토트넘 떠난다

사진=로마노 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]마노르 솔로몬이 드디어 토트넘을 떠난다.

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유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노는 9일(한국시각) 개인 SNS를 통해 독점 보도라며 "솔로몬의 웨스트햄 이적이 확정되었다"라며 계약이 마무리됐을 때만 붙이는 'HERE WE GO'를 달았다.

그는 "양 구단 간 합의가 완료되었으며 내일 메디컬 테스트가 예정되어 있다. 토트넘에 지급될 이적료는 기본 500만파운드(약 95억원)에 옵션 200만파운드(약 39억원)가 더해진 조건이다. 토트넘의 승인이 모두 완료됐다. 웨스트햄과 솔로몬은 3년 계약을 체결하면서 2030년 6월까지 연장할 수 있는 조항을 포함했다"며 계약 내용도 밝혔다.

솔로몬은 2023~2024시즌을 앞두고 토트넘 유니폼을 입었다. 원래 솔로몬은 우크라이나 명문인 샤흐타르 도네츠크에서 활약하고 있었던 2선 자원이다. 샤흐타르에서 좋은 모습을 보여주면서 빅리그의 주목을 받을 때, 전쟁이 터지면서 커리어가 완전히 꼬였다.

사진=토트넘

다행히 국제축구연맹(FIFA)에서 실시한 특별 규정에 따라서 솔로몬은 다른 팀과 계약할 수 있었다. 이때 솔로몬은 풀럼으로 이적하면서 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 데뷔했다. 풀럼에서 무난한 활약을 보인 솔로몬이었다. 이후 토트넘으로 향했다. 토트넘은 손흥민의 백업으로 솔로몬을 낙점했다.

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그러나 솔로몬은 토트넘에서 전혀 활약하지 못했다. 겨우 6경기 출전에 그쳤다. 이후 어떤 감독도 솔로몬을 중용하지 않았다. 솔로몬은 리즈 유나이티드, 비야레알, 피오렌티나로 임대를 떠날 수밖에 없었다. 이번 여름 드디어 토트넘 탈출에 성공했다. 웨스트햄은 EPL 승격 도전을 위해 솔로몬을 데려왔다.

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솔로몬의 이적으로 인해서 영향을 받은 한국 선수가 있다면 지로나에서 뛰고 있는 김민수다. 이번 여름 웨스트햄은 김민수 영입을 검토했다. 지난 시즌 김민수는 스페인 2부 리그 소속인 안도라로 임대를 떠나 굉장한 잠재력을 선보였다. 헤라르드 피케도 반한 재능이다.

사진=안도라

웨스트햄은 최종적으로 김민수가 아닌 솔로몬을 선택했다. 당장 성적이 필요한 상황에서 유망주보다는 즉시전략감을 선택했다. 리즈 임대 시절 솔로몬이 리그 최정상급의 활약을 보인 것도 좋게 평가가 됐을 것이다. 이렇게 되면서 김민수는 라리가에서 강등된 지로나에 남을 가능성이 더 높아졌다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com