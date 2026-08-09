"팀 승리 위해 120% 쏟겠다" 이강인, 맨시티전 선발 제외 전망...왜 베스트11 포함 안 되나, "훈련 많이 참여 못했어"

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

8일 목동종합운동장에서 AT.마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 한국에서 치르는 아틀레티코 마드리드 데뷔전에서 선발 출전이 어렵다는 전망이 나왔다.

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아틀레티코 마드리드는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 2026년 쿠팡플레이 시리즈 친선경기를 벌인다. 2023년에도 한국에서 맞대결을 치렀던 두 팀은 3년 만에 다시 서울에서 격돌한다.

화제의 중심은 역시 이강인이다. 지난달 25일 아틀레티코 입단을 마무리 지은 이강인은 6일 한국에서야 비로소 선수단에 합류했다. 특별한 변수가 없다면 맨시티전이 이강인의 아틀레티코 마드리드 소속 첫 출격이다.

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

이강인도 기대감이 가득하다. 이강인은 앞서 8일 목동종합운동장에서 열린 공식기자회견에서 "아틀레티코 마드리드라는 어렸을 때부터 많이 봐왔고, 얼마나 좋고 큰 구단이라는 것을 아는 팀에 올 수 있게 돼 기쁘다. (이적 당시) 제일 마음이 흔들렸던 부분은 결국엔 감독님도 구단에서도 원하시는 마음을 느끼게 해주셨다. 그 부분이 가장 컸던 것 같다. 워낙 좋은 팀이고, 지난 시즌에도 유럽챔피언스리그(UCL) 준결승에 갔다. 매 시즌 우승 경쟁을 하고 있다. 내가 더 발전해 많은 트로피를 들어올릴 수 있을 것 같아서 선택했다"고 했다.

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선수로서의 발전 가능성에 주목했다. 이강인은 파리 생제르맹(PSG) 시절보다 더 공격에서 중추적인 역할을 맡을 가능성이 크다. 아틀레티코도 이러한 기대감을 드러내듯이 이강인에게 에이스의 상징인 7번을 건넸다. 전임자가 앙투완 그리즈만임을 고려하면 이강인에게 주어지는 무게감이 상당하다. 그는 "7번을 달았던 레전드 선수가 많다. 좋은 선수가 많다는 것을 잘 알고 있었다"며 "지금도 그렇고 앞으로도 그렇고 나에겐 등번호를 따지기보다는 나에겐 어떻게 팀에 도움이 될 수 있을지, 선수로 더 발전할 수 있을지 트로피를 더 들어올릴 수 있을지가 가장 중요한 부분인 것 같다"고 했다.

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

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가장 원하는 것은 역시 팀의 승리, 헌신을 아끼지 않겠다는 의지를 드러낸 이강인이다. 그는 "나의 과거, 현재를 봤을 때 항상 승리를 원했다. 승리하기 위해 왔다. 팀을 돕기 위해, 팀 승리를 위해 120% 최선을 다하겠다"며 "어렸을 때부터 이 구단을 봐왔다. 하나로 뭉쳐있고, 가족이었고, 하나의 집단으로 중요한 것을 이뤄왔다. 구단이 성취할 수 있는 성과를 이룩했으면 좋겠다. 팬들에게 팀을 돕는 선수고, 팀을 돕는 것과 동시에 팬들에게 즐거움과 기쁨을 주는 선수라는 것을 보여주고 싶다"고 했다.

다만 이강인의 다짐에도 당장 맨시티전부터 모든 에너지를 쏟기는 어려울 전망이다. 이강인이 선발 출전은 아닐 것이라는 전망이 나왔다. 스페인의 아스는 9일(한국시각) '이강인은 선발 출전하지 않는다'며 '훈련에 두어 번밖에 참여하지 못했고, 후반전에 출전 기회를 얻을 것이다'고 했다.

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훈련 여파가 큰 것으로 보인다. 이적이 조기에 마무리됐지만, 이강인은 아틀레티코 선수단 합류가 병역 문제로 미뤄졌다. 해당 절차가 늦어지며, 합류 장소가 마드리드가 아닌 서울로 바뀌었다. 이강인은 최고의 컨디션을 유지하기 위해 FC서울 구단의 훈련장에서 구슬땀을 흘렸으나, 시메오네 감독의 축구에 완벽하게 적응하기에는 시간이 필요할 예정이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com