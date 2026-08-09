'韓 국대 공격수' 오현규, 튀르키예 득점왕 도전 날벼락...또 특급 골잡이 온다, HERE WE GO 확인 "루카쿠 페네르바체 영입 시도"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 오현규가 역전골을 터뜨리고 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]오현규의 득점왕 도전 경쟁자가 될 수 있는 대형 공격수가 튀르키예 무대로 향할 준비를 마쳤다.

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유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 9일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '로멜루 루카쿠가 페네르바체 회장과의 접촉 이후 구단의 프로젝트와 이젝에 대해 승인했다. 이적은 이제 페네르바체의 결정과 나폴리 구단과의 협상에 달렸다'고 보도했다.

루카쿠는 과거 첼시, 맨체스터 유나이티드, 에버턴, 인터 밀란 등에서 활약한 뛰어난 공격수다. 벨기에 대표팀 황금 세대의 주역이기도 했던 루카쿠는 문전에서의 득점력, 뛰어난 피지컬 등 공격수로서의 재능에는 의심이 없는 선수다.

AFP연합뉴스

문제는 그의 태도와 멘탈이다. 그는 첼시, 에버턴 등 몸 담았던 여러 구단에서 문제가 끊이지 않았다. 올 시즌에는 나폴리에서 부상 치료 문제로 구단과 마찰이 끊이지 않았다. 훈련 복귀 지시를 거부하는 등 관계가 악화되며 나폴리는 루카쿠의 매각을 고려 중이다.

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당초 루카쿠의 행선지로 고려됐던 곳은 베식타스였다. 다만 구체적인 영입 협상에 돌입하지 못했고, 페네르바체가 적극적으로 루카쿠 영입에 나서며 상황이 뒤집혔다. 페네르바체는 이미 선수의 동의를 얻은 상태이기에 나폴리와 협상에 돌입할 것으로 보인다.

AFP연합뉴스

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루카쿠가 페네르바체로 향한다면 2026~2027시즌 튀르키예 리그 득점왕 경쟁에 판도도 달라질 수 있다. 앞서 모하메드 살라가 트라브존스포르 유니폼을 입으며 튀르키예 리그에 입성했다. 베식타스는 아스널 출신의 레안드로 트로사르를 영입했다. 루카쿠까지 합류한다면 득점왕 경쟁은 더 치열해질 수 있다.

베식타스 소속의 오현규에게는 득점왕 도전에 악재일 수 있다. 헹크에서 갑작스럽게 팀 계획 배제로 어려움을 겪었던 오현규는 지난겨울 이적시장에서 베식타스로 이적했다. 겨울 이적 이후 10경기에서 7골2도움, 뛰어난 경기력을 선보이며 팀의 주전 공격수로 자리 잡았다. 올여름 빅리그 이적 가능성이 거론되기도 했으나, 구체적인 소식은 나오지 않고 있다. 2026~2027시즌 활약으로 도약을 노려야 하는 오현규로서는 이번 루카쿠의 페네르바체 합류는 자극제이자, 치열한 경쟁자 추가 소식이 될 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com