[오피셜]빅클럽 역사상 최초의 '서울 입단식', "전례 없는 대우"...이강인, 마침내 AT 마드리드 유니폼 전달받는다 "스페인 레전드까지 참석"

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

8일 목동종합운동장에서 AT.마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

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[스포츠조선 이현석 기자]모두가 기다려왔던 이강인의 아틀레티코 마드리드 입단식이 서울에서 열린다.

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쿠팡플레이는 9일 '이강인의 아틀레티코 마드리드 데뷔전이 펼쳐지는 오늘, '2026 쿠팡플레이 시리즈' 현장에서 이강인의 입단식이 전격 진행된다'며 '이번 입단식은 이강인이 아틀레티코 마드리드 홈구장인 리야드 에어 메트로폴리타노에 입성하기 전, 한국 팬들 앞에서 가장 먼저 진행되는 이례적인 이벤트'라고 밝혔다.

아틀레티코 마드리드는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 2026년 쿠팡플레이 시리즈 친선경기를 벌인다. 지난달 25일 아틀레티코 마드리드 입단을 확정했던 이강인은 오랜 기간을 기다려 온 끝에 등번호 7번이 적힌 유니폼을 입게 된다. 병역 문제로 마드리드에서 합류하지 못하며 입단식이라는 구단 합류 후 첫 행사를 한국 팬들과 함께 진행하게 됐다.

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

입단식에는 스페인 축구의 전설적인 공격수 다비드 비야가 참석해 의미를 더할 예정이다. 비야는 이강인에게 '레전드'가 새겨진 특별 유니폼을 전달하며 입단을 축하한다. 비야는 2013~2014시즌 당시 아틀레티코 마드리드에서 활약한 바 있다.

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3년 만의 라리가 복귀, 그 시작점이 될 경기다. 브라운관을 달궜던 어린 소년은 이제 한국 축구를 어깨에 짊어진 에이스가 됐다. 발렌시아부터 마요르카, 파리생제르맹(PSG)까지, 이강인은 매 시즌 성장을 거듭했다. 팀 커리어도 나날이 높아졌다. PSG와 함께 유럽챔피언스리그(UCL) 2연패를 비롯해 11개의 트로피를 들어올렸다. 2026년 북중미월드컵을 기점으로 대표팀에서도 독보적인 지위다. 만족은 없다. PSG에서 불안한 입지, 선수로서 도약이 필요했다. 아틀레티코 마드리드가 손을 뻗었다. 올여름 앙투안 그리에즈만(올랜도)이 팀을 떠나면서 공격을 주도할 선수가 부족했다. 볼 소유 능력, 탈압박, 차원이 다른 패스, 날카로운 킥 등으로 공격 기회를 창출하는 이강인의 능력에 주목했다. 끈질긴 구애 끝에 품었다.

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 디에고 시메오네 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

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아틀레티코 마드리드는 라리가 우승 11회, 국왕컵 우승 10회, 유럽챔피언스리그 4강 진출 등 유럽 최상위 경쟁력을 입증해 온 명문가다. 이강인이 이 같은 세계적인 클럽의 에이스를 상징하는 등번호 7번을 달고 한국 팬들 앞에서 가장 먼저 모습을 드러낼 예정이다.

이강인도 이미 기대감을 표했다. 그는 "아틀레티코 마드리드라는 어렸을 때부터 많이 봐왔고, 얼마나 좋고 큰 구단이라는 것을 아는 팀에 올 수 있게 돼 기쁘다. (이적 당시) 제일 마음이 흔들렸던 부분은 결국엔 감독님도 구단에서도 원하시는 마음을 느끼게 해주셨다. 그 부분이 가장 컸던 것 같다. 워낙 좋은 팀이고, 지난 시즌에도 유럽챔피언스리그(UCL) 준결승에 갔다. 매 시즌 우승 경쟁을 하고 있다. 내가 더 발전해 많은 트로피를 들어올릴 수 있을 것 같아서 선택했다"고 했다.

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디에고 시메오네 감독도 마찬가지였다. 그는 "대한민국에 와서 경기를 하게됐다. 기대가 많이 된다. 이강인은 선수 본인의 표현을 통해 구단을 돕고 싶은지 표현했다. 나 개인적으론 선수가 계속 성장하고, 진화하는 선수가 되길 원한다. 결국엔 선수를 도울 준비가 돼 있다. 선수가 그런 역할을 계속해서 구단 안에서 성장하길 기대한다"고 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com