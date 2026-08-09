맨유가 이래서 버렸다...여자친구 있어도 무아지경, 휴양지서 미녀들과 음주파티

사진캡쳐-더선

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]마커스 래시포드가 맨체스터 유나이티드에서 사랑받지 못하는 이유다.

Advertisement

영국 더선은 9일(한국시각) '럭셔리 보트에서 여성들에게 돈을 쓰며 휴가를 즐기는 축구선수 래시포드'라며 래시포드가 휴가를 어떻게 즐기고 있는지를 보도했다.

매체는 '그는 또한 루이비통 스니커즈와 '마음이 있는 곳이 집'라는 펜던트가 달린 두꺼운 실버 체인 목걸이, 그리고 2만3천파운드(약 4400만원) 상당의 검은색 휴블로 스퀘어 방 유니코 시계를 착용했다'며 래시포드의 호화로운 패션도 언급했다.

이어 '주급 32만5천파운드(약 6억1천만원)를 받는 것으로 알려진 28세의 래시퍼드는 2026년 북중미월드컵 일정을 마친 후 프렌치 리비에라에서 임대한 보트를 타고 10명의 여성 친구들과 휴가를 즐겼으나, 여자친구인 루시아 로이의 모습은 찾아볼 수 없었다'며 당시 상황을 전했다.

로이터연합뉴스

Advertisement

래시포드는 현재 미래가 불투명한 상황이다. 한때 맨유의 현재이자 미래로 꼽혔던 선수지만 지금은 구단과의 관계가 서먹하다. 선수 스스로 자초한 일이다. 프로적인 태도를 보여주지 못했기 때문이다. 결국 후벵 아모림 전임 맨유 감독은 결단을 내렸다. 래시포드를 정리하길 말이다. 결국 래시포드는 팀을 떠나기로 결정했다. 애스턴 빌라 임대를 다녀온 후에 바르셀로나로 향했다.

Advertisement

바르셀로나에서 49경기 14골-11도움을 터트리면서 잘해줬지만 바르셀로나는 래시포드를 완전 영입하지 않았다. 맨유는 래시포드를 정리하려고 시도 중이지만 높은 주급으로 인해 러브콜이 끊긴 상태. 맨유와 래시포드는 이대로면 불편한 동행을 해야 하는 상황에 놓인다.

이 와중에 보여준 래시포드의 행동은 맨유가 왜 구단 유스 출신 선수에게 냉혹한 태도를 보였는지를 알 수 있게 만들고 있다. 여자친구가 있는데도 불구하고, 래시포드는 휴양지에서 술을 마시면서 여성들과 함께 시간을 보냈다. 여전히 태도나 사생활적으로 크게 개선된 것 같지 않다.

로이터연합뉴스

더 선은 '스페인 라리가의 바르셀로나에서 1년간의 임대 생활을 마친 래시퍼드는 이달 말 시작되는 새 프리미어리그 시즌을 위해 친정팀인 맨유로 복귀할 예정이다. 그는 다음 주 마이클 캐릭 감독이 이끄는 선수단에 합류할 예정이지만, 아스널과 토트넘을 포함한 구단들로의 8천만파운드(약 1522억원) 규모 이적설도 제기되고 있다'고 언급했다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com