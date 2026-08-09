[리그스컵 리뷰] 손흥민 완벽한 복수 실패 '슈팅 0회+67분' 無 존재감...LAFC, 톨루카에 1-0 신승

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[스포츠조선 김대식 기자]팀은 승리했지만 손흥민이 복수혈전 실패했다.

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LAFC는 9일 오후 12시 10분(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 톨루카(멕시코)와의 2026시즌 리그스컵 페이즈1 2차전에서 1대0으로 승리했다. 이번 승리로 LAFC는 미국 메이저리그사커(MLS) 그룹 5위에 올랐다.

경기를 앞두고 선발 명단이 발표됐다. 손흥민은 역시나 선발로 출전했다. 드니 부앙가와 다비드 마르티네스가 손흥민을 지원했다. 마르코 델가도, 마티외 슈아니에르, 티모시 틸만이 중원에서 호흡을 맞췄다. 라이언 홀링스헤드, 애런 롱, 은코시 타파리, 예브헨 체베르코가 4백을 구성했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.

경기 시작 18초 만에 LAFC가 페널티킥을 얻어냈다. 마르티네스가 강한 압박으로 볼을 탈취하는 순간, 수비수가 태클을 시도했다. 주심은 지체없이 페널티킥을 선언했다. 그러나 주심은 온필드 리뷰 후 판정을 번복했다.

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이후 경기는 팽팽했다. 톨루카가 경기를 주도했지만 LAFC의 수비를 공략하지는 못했다. LAFC는 손흥민, 부앙가, 마르티네스 조합을 앞세웠지만 역습에서 결정적인 찬스를 만들지는 못했다.

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전반 34분 LAFC가 역습을 펼쳤다. 마르티네스가 패스를 받아서 날린 슈팅이 수비에 걸렸지만 다시 부앙가에게 향했다. 부앙가의 결정적인 슈팅은 골키퍼 선방에 막혔다. 손흥민은 자신에게 패스를 주지 않은 마르티네스에게 아쉬워했다. 전반 38분 슈아니에르의 기습적인 대포알 슈팅은 골대 하단을 강타했다.

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부앙가가 결정적인 기회를 놓쳤다. 손흥민의 침투 패스가 차단당했지만 부앙가가 미리 예측하고 움직였다. 부앙가라면 충분히 넣을 수 있는 찬스였지만 슈팅은 골대 옆으로 향했다. 전반전은 득점없이 종료됐다.

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후반전이 시작되자 톨루카가 공격적으로 더 전진했다. LAFC 수비에 조금씩 균열이 가기 시작하면서 요리스가 더 중계화면에 많이 잡혔다.

마르크 도스 산토스 LAFC 감독이 파격적인 결정을 내렸다. 후반 24분 손흥민과 틸먼을 빼고 주드 테리와 제레미 에보비세를 투입했다. 최근 일정이 빡빡했기 때문에 체력 안배 차원의 교체로 보였다. 슈팅 0회에 그친 손흥민은 공격진에서 큰 존재감을 보여주지 못했다.

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손흥민이 빠진 후 부앙가가 힘을 내면서 왼쪽에서 무언가를 만들어보려고 했지만 부앙가의 영점은 좋지 못했다.

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후반 추가시간 에디 세구라가 팀을 구했다. 수비수가 제이콥 샤펠버그의 크로스를 걷어냈지만 세구라 앞에 공이 떨어졌다. 세구라가 침착하게 감아차 골망을 흔들었다. 그대로 LAFC가 승리?다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com