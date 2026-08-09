"제2의 그리즈만 만든다" 시메오네가 직접 밝혔다! 'NEW 7번' 이강인 활용 청사진...선수도 "승리 위해 120% 다하겠다" 화답

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 디에고 시메오네 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

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[스포츠조선 이현석 기자]디에고 시메오네 감독(56)은 이강인(25·아틀레티코 마드리드)에게서 '제2의 앙투안 그리에즈만'을 꿈꾼다. 새로운 7번을 성장시킬 청사진은 이미 준비됐다.

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이강인 영입은 시메오네 감독의 '숙원 사업'이었다. 2023년 이강인이 마요르카에서 꽃봉오리를 피울 때부터 주목했다. 당시 영입전 선두였지만, 파리생제르맹(PSG)이 마요르카의 요구 조건을 맞추며 판이 뒤집혔다. 스페인을 뒤흔든 재능이 프랑스로 향하는 것을 지켜만 봤다. 포기하지 않았다. 기회는 준비된 팀에 찾아왔다. 3년이 흐르고, 이강인은 PSG에서 탄탄한 커리어를 쌓고, 선수로서 도약을 원했다. 아틀레티코 마드리드는 다시 손을 내밀었다. 발렌시아 시절을 지켜본 마테우 알레마니 디렉터가 전면에 나섰다. 기나긴 구애 끝에 이강인은 2026년 여름 시메오네의 품에 안겼다.

8일 목동종합운동장에서 AT.마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 디에고 시메오네 감독이 이강인에게 작전을 설명하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

3년 만에 이뤄진 영입, 무게감이 확연히 달라졌다. 단순한 주전이 아닌 '에이스'로서 합류했다. 프로 데뷔 후 처음으로 주어진 '7번'은 책임감을 상징한다. 전임자인 그리에즈만은 아틀레티코 마드리드의 전설이다. 이강인이 그 빈자리를 채우는 역할을 맡게 될 것이라 평가가 지배적이다. 스페인의 '마르카'는 '이강인이 그리에즈만으로의 변신을 시작했다. 시메오네 감독은 그리에즈만을 키웠던 것처럼 이강인을 첫 훈련부터 스트라이커로 육성했다'며 '연습경기를 잠시 중단한 뒤 이강인에게 자신이 원하는 움직임을 직접 설명하며 지도하기도 했다'고 했다. 그리에즈만이 걸어온 길이다. 2014년 아틀레티코 마드리드 합류 전까지 윙어로 활약했지만, 시메오네 감독은 입단과 동시에 세컨드 스트라이커로 포지션을 바꿨다. 아틀레티코 마드리드 역사에 남을 공격수가 탄생한 순간이었다.

이강인이 품은 가능성도 대동소이하다. 볼 소유 능력, 탈압박, 공격에서의 감각적인 패스, 날카로운 킥은 이미 스페인에서 검증을 마쳤다. 시메오네 감독은 기량 성장이라는 말로 역할 변화를 예고했다. 그는 8일 공식 기자회견에서 "이강인은 선수 본인의 표현을 통해 구단을 돕고 싶은지 표현했다. 나 개인적으론 선수가 계속 성장하고, 진화하는 선수가 되길 원한다. 선수를 도울 준비가 돼 있다. 선수가 그런 역할을 계속해서 구단에서 성장시키길 기대한다"며 "어떻게 자신의 강점을 효율적으로 표현할 수 있는지 알아야 한다. 특정 부분에 묶인다기보다는 선수 기량 극대화에 초점을 맞추고 있다"고 했다.

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

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이강인은 새로운 역할에 두려움이 없다. 마요르카, PSG, 한국대표팀, 어디서든 한결같았다. 시선은 선수로서의 발전과 팀의 승리만을 바라본다. 이강인은 "지금도 그렇고 앞으로도 그렇고 나에겐 등번호를 따지기보다는 어떻게 팀에 도움이 될 수 있을지, 선수로 더 발전할 수 있을지, 트로피를 더 들어올릴 수 있을지가 가장 중요한 부분이다"며 "팀을 돕기 위해, 팀 승리를 위해 120% 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com