韓 축구 대형 비극! 양민혁, 또 '0분 출전' 날벼락...데 제르비 계획에서 완전히 제외됐나, "임대 임박 경쟁자 선발 출전"

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[스포츠조선 이현석 기자]양민혁이 다시 한번 토트넘의 프리시즌 경기에 출전하지 못했다.

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토트넘은 9일(한국시각) 토트넘 홋스퍼 훈련장에서 헤타페와 비공개 프리시즌 친선 경기를 벌였다. 이날 경기는 90분이 아닌 70분으로 진행됐으며, 두 팀은 1대1로 비겼다.

경기는 치열했다. 헤타페가 알베르토 리스코의 선제골로 앞서 나갔고, 토트넘은 코너 갤러거의 득점으로 반격했다. 두 팀은 경기 도중 충돌하는 모습도 나왔다. 산드로 토날리와 마리오 마르틴이 파울 이후 부딪히는 등 실전과도 같은 신경전이 이어졌다. 얀 폴 판헤케는 "경기가 때때로 뜨거워지기도 했다. 하지만 그건 상대의 행동에 대한 반응이었다. 발길질을 당하면 그렇게 반응하기 마련이다"고 지적했다.

사진=대한축구협회

다만 뜨거운 친선전의 분위기와는 별개로 양민혁의 자리는 없었다. 양민혁은 이날 교체 명단에 올랐으나, 로베르토 데 제르비 감독은 이날 경기 교체 없이 진행했다. 양민혁 대신 선발 출전한 마이키 무어는 경기를 끝까지 소화했다. 뚜렷한 활약은 없었으나, 1군에서의 경쟁력을 체감할 수 있는 경기였다.

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지난 시즌부터 토트넘의 계획에 의해 꼬여버린 양민혁이다. 양민혁은 당시 포츠머스에서 독보적인 활약은 아니었으나, 꾸준히 기회를 받으며 성장 중이었다. 하지만 겨울 이적시장에서 코번트리 시티로 재임대를 떠난 것이 패착이었다. 프랭크 램파드 감독의 구애로 코번트리 임대를 떠난 양민혁은 이후 3경기 출전에 그치며 후반기를 완전히 날리고 말았다.

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경기력이 떨어진 상황, 프리시즌에도 반전의 기미가 보이지 않고 있다. MK돈스와의 프리시즌 친선전에서 교체로 출전했으나, 빈 골문을 노리는 득점 기회를 놓쳤다. 손흥민이 해당 장면에 대해 "터치가 좋으면 뭐해? 골을 못 넣었는데, 골대에 아무도 없는데"라며 아쉬움이 담긴 질책을 남기기도 했다. 시드니와의 경기에서도 다시 한번 빅찬스를 날렸다. 이어진 첼시와의 경기에서는 출전조차 하지 못했다. 임대 소식도 나오지 않는 상황, 남은 프리시즌 일정에서 가능성이라도 보여야 임대로서 반전을 꿈꿀 수 있다.

한편 토트넘은 헤타페전 이후 15일 토트넘홋스퍼스타디움에서 호펜하임과 프리시즌 마지막 경기를 벌일 예정이다. 이날 경기에서는 양민혁이 모습을 드러낼 수 있을지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com