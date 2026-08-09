"번개처럼 빠른 속도, 팬들은 열광" 韓 축구 역사에 남을 데뷔전...'나폴리 김민재급 활약' 이한범, 팬들 '응원가 열창' 만든 무결점 경기력

사진=이한범 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이한범의 데뷔전에 대한 극찬과 함께 팬들도 응원의 목소리를 높이고 있다.

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벨기에의 부트발프리미어는 9일(한국시각) '클럽 브뤼헤 팬들은 인상적인 데뷔전을 치른 이한범을 위해 곧바로 노래를 불렀다'고 보도했다.

부트발프리미어는 '이한범은 이미 브뤼헤 팬들의 마음을 사로잡았다. 그는 데뷔전에서 곧바로 최우수 선수로 선정됐다. 그의 선발 출전은 탁월한선택이었다. 그는 여러 차례의 견고한 태클, 경합 승리, 그리고 중요한 볼 탈취로 곧바로 존재감을 드러냈다. 또한 좋은 볼 탈취로 클럽 브뤼헤의 두 번째 골에도 중요한 역할을 했다'고 전했다.

사진=이한범 SNS 캡처

이어 '그를 브뤼헤 팬들의 열렬한 인기 선수로 만든 것은 단 한 순간이었다. 전반 초반 아찔한 순간, 이한범은 번개처럼 빠른 속도로 골문 앞에 달려들어 공을 막아냈다. 그의 멋진 선방으로 선제 실점을 저지했다. 스타디움을 가득 채운 관중들은 열광했고, 그의 이름을 연호하기 시작했다. 놀랍게도 이후 그가 공을 잡을 때마다 이런 함성이 반복됐다'고 덧붙였다.

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2026년 여름, 이한범에게는 도약의 시기였다. 2023년 미트윌란으로 향한 이한범은 긴 적응기 끝에 유럽 구단의 주전 수비수로 도약했다. 2025~2026시즌 당시 미트윌란에서 49경기에 출전하며 확고한 선발로 자리 잡았다. 2026년 북중미월드컵은 증명의 무대였다. 한 팀, 한 국가를 대표할 선수로 성장했음을 알렸다.

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여름 이적시장 시작과 함께 빅리그의 관심도 거론됐다. 다만 이한범은 지나치게 급진적인 성장보다 단계적인 도약을 원했다. 브뤼헤의 손을 잡았다. 덴마크 수페르리가는 유럽축구연맹(UEFA) 기준 12위, 벨기에 주필러 프로 리그는 7위다. 브뤼헤는 벨기에 리그에서도 명문 구단이다. 브뤼헤 소속 선수들의 빅클럽 이적도 최근 몇 시즌 동안 많았다. 다음 스텝을 꿈꾸는 이한범에게 적합한 팀이다.

사진=이한범 SNS 캡처

우려의 시선도 있었다. 벨기에의 부트발뉴스는 '브뤼헤는 이한범 영입에 거액을 투자했다. 이한범은 곧바로 눈에 띄는 활약을 보여줘야 하며, 이 점이 위험요소일 수 있다. 그의 적응에 또다시 몇 달이 걸리거나 오르도녜스가 잔류한다면, 이적은 갑자기 훨씬 더 어려워질 것이다'고 설명했다.

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하지만 우려는 단 한 경기로 뒤집었다. 이한범은 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디움에서 열린 코르트레이크와의 2026~2027시즌 벨기에 프로축구 주필러리그 개막전에서 선발 출전해 실점 위기를 막는 엄청난 태클을 비롯해 단단한 수비, 뛰어난 발밑 기술로 단숨에 브뤼헤 팬들의 마음을 사로 잡았다. 경기 내내 'LEE, LEE, LLE'라는 함성이 등장했다.

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브뤼헤의 '리빙 레전드'인 한스 바나컨은 이한범에 "좋은 출발이었다"며 "그가 보여준 모습은 믿기 어려울 정도다. 이한범은 인상적이었다. 단 한 번의 경합도 놓치지 않았고, 공을 다루는 방식도 강렬했다. 우리는 그가 훈련을 두 번 하는 동안 어떤 능력을 갖춘 선수인지 알 수 있었다. 그 모습을 훈련에서 보여줬다는 것 자체가 팀에 상당한 플러스가 될 선수라는 점을 의미한다"고 칭찬했다. 모두를 놀라게 한 데뷔전이라고 평가하기 충분한 시작이었다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com