[오피셜]손흥민과 달라도 너무 다른 말년…13년간 EPL 누빈 동료, 개인통산 17번째 클럽서 '슈틸리케 황태자' 이정협과 한솥밥

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]토트넘 홋스퍼에서 손흥민(34·LA FC)과 짧은 시간 호흡을 맞춘 전 잉글랜드 국가대표 윙어 앤드로스 타운센트(35)가 아시아에서 선수 생활을 이어간다.

Advertisement

타운센트는 최근 태국 1부리그 소속 쁘라쭈압과 계약했다. 쁘라쭈압은 타운센트의 개인 통산 17번째 클럽으로, 2025년 8월 칸차나부리 파워 입단으로 태국 무대에 발을 디딘 그는 태국에서 최대 2년간 뛰게 됐다.

'슈틸리케 황태자' 이정협이 몸담은 클럽인 쁘라쭈압은 구단 SNS를 통해 "준비하세요. 그가 왔습니다. 쁘라쭈압의 새로운 선수를 환영합니다"라고 영입을 발표했다. 타운센트도 "태국에서의 모험은 계속된다"며 들뜬 소감을 밝혔다.

타운센트는 2009년 토트넘에서 프로 데뷔해 7년간 머물다 2016년 팀을 떠났다. 2015년 레버쿠젠에서 토트넘으로 이적한 손흥민과 반 시즌가량 호흡을 맞췄다. 포텐을 터뜨리지 못한 윙어 타운센트의 자리를 꿰찬 게 손흥민이다. 손흥민은 지난해까지 10년간 토트넘에서 '레전드'로 활약하다 파격 대우를 받고 미국 LA FC로 이적했다.

Advertisement

2016년 뉴캐슬로 이적한 타운센트는 2016년부터 2021년까지 크리스탈팰리스 소속으로 경력 최고의 순간을 만끽했다. 2018~2019시즌엔 컵대회 포함 9골을 폭발했다. 2021년부턴 에버턴(2021~2023년), 루턴타운(2023~2024년), 안탈리아스포르(2024~2025년) 등에서 뛰었다.

Advertisement

지난해 태국 무대에서 논두렁 잔디에서 뛰는 모습이 공개돼 많은 잉글랜드팬의 안타까움을 자아냈다. 태국의 2026~2027시즌은 9월 4일 개막해 내년 5월 31일에 끝난다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com