'일본까지 불똥' 일본축구협회, 대한축구협회 성 접대 의혹 심판 조사...日언론 '조만간 결과 발표 예정'

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[스포츠조선 박찬준 기자]일본 축구까지 불똥이 튀었다.

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대한축구협회가 외국인 심판과 감독관에 대해 '성 접대'를 했다는 의혹과 관련해 일본축구협회가 일본인 심판 4명을 대상으로 조사에 나섰다. 9일 교도통신은 해당 내용을 보도하며 '일본축구협회는 성 접대를 받은 의혹이 있는 심판에 대한 조사 결과를 발표할 방침'이라고 전했다.

한국축구는 홍명보호가 북중미월드컵에서 졸전 끝에 조별리그서 탈락한 후 거센 후폭풍을 겪고 있다. 팬들과 언론의 집중포화 속 정치권까지 가세했다. 지난달 말 국회는 사퇴한 정몽규 전 대한축구협회(KFA) 회장과 홍명보 전 대표팀 감독 등을 증인으로 불러 청문회를 열었다. KFA의 행정 난맥상을 질타했다. 지난 6일에는 홍 감독 선임 과정에서 고위층의 부당한 개입이 있었는지 등에 대해 수사 중인 경찰이 KFA에 대한 압수 수색을 벌였다. KFA에 압수 수색이 이루어진 것은 100년이 넘는 한국축구사 초유의 사태다.

여기서 끝이 아니었다. 7일에는 KFA가 2011~2012년 외국인 심판과 감독관 10여명에게 법인카드로 성 접대한 사실까지 전해졌다. 부회장의 결재까지 받은 조직적 행위였다는 점에서 충격은 더욱 컸다. 성 접대 관련 내용은 2016년 KFA에 대한 문체부 감사에서 파악된 내용인데, 당시에는 세상에 알려지지 않았다가 이번에 수면 위로 올라왔다.

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2011년 3월부터 2012년 3월까지 국내에서 열린 월드컵·올림픽 예선전 3경기와 평가전 4경기를 합쳐 7경기에서 외국인 심판과 감독관 등 10여명에게 성 접대가 이뤄졌다. 이 중엔 2012년 2월 쿠웨이트와의 2014년 브라질월드컵 예선, 2011년 9월 오만과의 2012년 런던올림픽 예선, 2012년 3월 카타르와의 런던올림픽 예선 경기가 포함됐다. KFA 직원은 해당 경기 심판들을 위한 성 접대에 한 번에 수십만원, 많게는 100만원이 넘는 돈을 결제했다.

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한국 축구의 최대 '암흑기'로 불렸던 '조중연 집행부' 시절까지 파묘되며, KFA는 지하까지 추락하는 모습이다. 해외 언론에서도 해당 내용을 주목하며, 한국 축구는 국제 망신으로 전락했다. 한국 축구사에 가장 빛나는 2002년 한-일월드컵 4강과 2012년 런던올림픽 동메달 신화까지 부정당하는 분위기다. 일단 시효가 지난 만큼 국제축구연맹(FIFA) 차원의 직접적인 징계로 이어질 가능성은 높지 않은 것으로 알려졌다.

KFA는 8일 '축구 팬 및 축구 관계자 여러분께 드리는 글'을 내고 고개를 숙였다. '2026년 북중미월드컵 이후 KFA를 둘러싼 각종 잡음에 큰 실망과 걱정을 안겨드린 점 매우 죄송스럽게 생각한다'고 사과했다. 이어 '골을 향한 치열한 노력과 열정, 그 과정에서 피어나는 정정당당한 스포츠맨십을 통해 축구 팬 여러분께 기쁨과 환희를 안겨드려야 할 KFA는 최근 본연의 기능을 잃고 말 그대로 참담한 상황에 놓여있다'며 '국회 청문회에 이어 사상 초유의 압수수색과 다수의 내부 구성원조차 제대로 몰랐던 십수 년 전 일에 대한 보도에 이르기까지, KFA와 관련된 각종 사안으로 심려를 끼친 점 깊이 사과드린다'고 전했다.

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일본에서는 이번 사태에 촉각을 곤두세우고 있다. 일본인 심판이 거론됐기 때문. 당시 접대 대상으로 거론된 심판 대부분은 이미 은퇴했지만 일본인 심판 일부는 현재 일본축구협회에서 J리그 심판을 관리하는 매니저로 활동하고 있는 것으로 알려졌다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com