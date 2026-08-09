"20년의 한을 푼 아스널, 2연패 각이다" 26~27시즌 EPL 우승 확률 37% 1위, 맨시티→리버풀→맨유순

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 맨시티 엔조 마레스카 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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[스포츠조선 윤진만 기자]지난시즌 20년만에 잉글랜드 축구를 정복한 아스널이 다가오는 시즌 2연패를 차지할 가능성이 높다는 전망이 나왔다.

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예측시장 플랫폼 '폴리마켓'은 9일(한국시각), 2026~2027시즌 잉글랜드프리미어리그(EPL)에서 아스널의 우승 확률을 가장 높은 37%로 예측했다. 30%인 맨시티를 제치고 대회 2연패를 차지할 거란 예상. 아스널은 지난시즌 단단한 수비를 바탕으로 승점 85점을 기록, 2위 맨시티를 승점 7점차로 따돌리고 2006년 이후 첫 우승을 차지했다.

미켈 아르테타 감독 체제로 새 시즌 준비에 임한 아스널은 8일 리그 최고 수준의 미드필더인 브루노 기마랑이스를 뉴캐슬에서 영입해 기마랑이스-데클란 라이스-마르틴 수비멘디 등으로 이어지는 리그 최강 중원을 구축했다. 핵심 우승 멤버도 대다수 지켰다. 소위 '연속성'을 기대할 수 있는 시즌이다.

반면 맨시티는 2016년부터 10년간 팀의 최전성기를 이끈 펩 과르디올라 전 감독이 물러나고 엔조 마레스카 전 첼시 감독을 선임하는 큰 변화에 직면했다. 핵심 미드필더 로드리도 떠날 가능성이 높은 상황. 아스널과 비교해 변수가 많다. 맨시티는 현재 방한 투어 중이다.

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안도니 이라올라 감독에게 지휘봉을 맡긴 리버풀과 마이클 캐릭 정식감독 체제로 바뀐 맨유가 각각 13%와 12%로 3, 4번째에 위치해 탑4를 구축할 것이라고 '폴리마켓'은 예상했다.

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사비 알론소 감독의 첼시가 10%로 5위, 손흥민 전 소속팀 토트넘이 3%로 6번째에 위치했다.

EPL 새 시즌은 오는 22일 영국 런던 에미레이츠스타디움에서 열리는 아스널과 코번트리전을 시작으로 대장정에 막을 올린다.

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맨시티는 본머스, 리버풀은 뉴캐슬, 맨유는 헐시티를 개막전에서 각각 상대한다. 토트넘은 브렌트포드와 격돌한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com