'韓 국가대표 윙어' 황희찬 시즌 첫 경기부터 명단 제외 날벼락→팀은 시즌 1호 관중 난투극, 英 언론도 경악 "추악한 장면 연출"

9일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 황희찬이 인터뷰를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.09/

사진=더선 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]황희찬의 소속팀 울버햄튼이 강등 이후 시즌 첫 경기에서 싸움이 벌어졌다.

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영국의 더선은 9일(한국시각) '울버햄튼전에서 팬들이 난투극으로 싸움을 벌이는 추악한 장면이 연출됐다'고 전했다.

울버햄튼은 2025~2026시즌 '실망감', 그 자체였다. 비토르 페레이라 감독 체제로 맞이한 시즌 개막 직전 상황은 우려가 크지 않았다. 직전 시즌 16위라는 성적이 아슬아슬했지만, 요르겐 스트란드 라르센, 라디슬라브 크레이치, 톨루 아로코다레 등을 데려오며 전력 보강에도 집중했다. 황희찬도 지난 시즌의 아쉬움을 덜어내기 위해 분전할 것이라 예상됐다.

사진=더선 캡처

하지만 기대는 꺾였다. 울버햄튼은 무려 19경기 연속 승리를 거두지 못했다. 리그 20라운드 웨스트햄과의 경기에서 3대0 승리 전까지 성적은 3무16패, 역대 최악의 성적으로 꼽힐 수준이었다. 페레이라가 경질되고 롭 에드워즈가 지휘봉을 잡았으나, 분위기 반전은 이뤄지지 못했다. 황희찬도 상황은 다르지 않았다. 결국 팀은 최하위로 시즌을 마치며 올 시즌은 챔피언십에서 승격을 다투게 됐다.

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새로운 시작을 다짐한 울버햄튼은 세자르 페이쇼토 감독 체제에서의 첫 공식 경기에서 승리를 거뒀다. 울버햄튼은 포트 베일과의 리그컵 경기에서 3대0 승리를 거뒀다. 애덤 암스트롱과 페르 로페스, 안드레의 득점이 터지며 대승을 챙겼다.

로이터연합뉴스

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다만 승리에도 활짝 웃을 수는 없었다. 관중석에서 터진 사고가 문제였다. 다행히 울버햄튼 팬들이 아닌 포트 베일 팬들이 자리한 원정석에서 문제가 발생했다. 더선은 '울버햄튼이 카라바오컵에서 포트 베일을 홈으로 맞이한 경기에서 원정 응원석에 있던 팬들이 싸움을 벌였다'며 '집단 난투극은 팬 두 명의 싸움에서 시작됐으며, 이후 다른 팬들이 가세하면서 확산된 것으로 보인다. 경찰이 싸움을 말리자 현장은 진정되는 듯 보였다'고 밝혔다.

한편 황희찬은 이날 경기 명단조차 이름을 올리지 못했다. 2021~2022시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 울버햄튼 합류 후 꾸준히 성장세를 보인 황희찬은 2023~2024시즌 31경기에서 13골을 넣으며 팀의 에이스급 활약을 펼쳤다. 재능을 폭발시키며 울버햄튼과 재계약도 체결했다. 이후가 문제였다. '코리안가이'라는 별명을 얻었던 황희찬은 상승세를 타지 못했다. 지난 두 시즌 동안 56경기 5골5도움에 그쳤다. 올 시즌 울버햄튼을 떠날 가능성이 커진 가운데, 시즌 첫 경기에서 등장하지 않으며 잔류 여부에 더 관심이 쏠리게 됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com