마침내 등장한 '7번 이강인', AT 마드리드 소속 첫 경기는 교체 출전...맨시티전 선발 아니다, 벤치 대기→후반 출격 예고[현장라인업]

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

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[상암=스포츠조선 이현석 기자]이강인의 아틀레티코 마드리드 소속 첫 경기가 상암벌에서 열린다.

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아틀레티코 마드리드는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 2026년 쿠팡플레이 시리즈 친선경기를 앞두고 있다.

3년 만의 방한, 다시 서울을 찾은 아틀레티코 마드리드다. 2023년 당시에도 아틀레티코 마드리드는 맨시티와 맞대결을 벌였다. 당시 아틀레티코 마드리드가 2대1로 승리했다.

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

이강인이 명단에 올랐다. 선발은 아니지만, 교체 명단에 오르며 후반 출격을 예고했다. 디에고 시메오네 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내들었다. 최전방 투톱에 로드리고 멘도사와 아데몰라 루크먼, 중원은 카를로스 마르틴과 코케, 오베드 바르가스, 모르텐 히울만이 구성한다. 수비진은 다니 마르티네스, 다비드 한츠코, 로뱅 르노르망, 호르헤 도밍게스가 자리한다. 골문은 얀 오블락이 지킨다.

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오랫 동안 기다려온 출격이다. 이강인은 6일 아틀레티코 마드리드 선수단이 한국에 입국하며 선수단 합류를 마쳤다. 이적이 조기에 마무리됐지만, 이강인의 선수단 합류 소식이 들려오지 않았다. 병역 문제가 발목을 잡았다. 항저우아시안게임 금메달로 4주간 기초 군사 훈련을 받고, 34개월 동안 544시간의 체육 분야 봉사활동을 하는 병역 특례 혜택을 받았다. 그러나 4주 군사 훈련을 받지 않아 추가적인 행정 절차가 필요했다. 해당 절차가 늦어지며, 합류 장소가 마드리드가 아닌 서울로 바뀌었다.

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

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합류가 늦어진 점은 아쉽지만, 그 덕분에 이강인은 한국 팬들 앞에서 입단식과 아틀레티코 마드리드 소속 첫 경기를 치르게 됐다. 아틀레티코 마드리드는 9일 맨시티전을 앞두고 입단식을 전격 진행했다. 쿠팡플레이는 '이번 입단식은 이강인이 아틀레티코 마드리드 홈구장인 리야드 에어 메트로폴리타노에 입성하기 전, 한국 팬들 앞에서 가장 먼저 진행되는 이례적인 이벤트'라고 밝혔다. 아틀레티코 마드리드는 라리가 우승 11회, 국왕컵 우승 10회, 유럽챔피언스리그 4강 진출 등 유럽 최상위 경쟁력을 입증해 온 명문가다. 유럽 명문의 에이스급 선수가 한국에서 입단식을 진행한다는 점은 놀라울 수밖에 없다.

이강인은 경기에 앞서 진행된 8일 사전 기자회견에서 기대감을 표했다. 그는 "아틀레티코 마드리드라는 어렸을 때부터 많이 봐왔고, 얼마나 좋고 큰 구단이라는 것을 아는 팀에 올 수 있게 돼 기쁘다. (이적 당시) 제일 마음이 흔들렸던 부분은 결국엔 감독님도 구단에서도 원하시는 마음을 느끼게 해주셨다. 그 부분이 가장 컸던 것 같다. 워낙 좋은 팀이고, 지난 시즌에도 유럽챔피언스리그(UCL) 준결승에 갔다. 매 시즌 우승 경쟁을 하고 있다. 내가 더 발전해 많은 트로피를 들어올릴 수 있을 것 같아서 선택했다"고 했다. 맨시티전으로 각오의 시작을 단단히 다질 예정이다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 승리한 맨시티 선수단이 팬들에게 인사를 건네고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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한편 아틀레티코에 맞서는 맨시티도 합류하지 못한 선수들을 제외하면 최정예로 선발을 꾸렸다. 엔조 마레스카 감독은 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 오마르 마르무쉬가 서고, 2선은 사비뉴, 필 포든, 앙투완 세메뇨, 3선은 티자니 라인더르스, 마테오 코바치치가 호흡을 맞춘다. 마테우스 누녜스, 빅토르 헤이스, 후벵 디아스, 요수코 그바르디올이 구성한다. 골키퍼 장갑은 잔루이지 돈나룸마가 낀다.

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상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com